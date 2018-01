Cutremur de 2,7 grade in judetul Buzau

Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade sa produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau.Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Acesta este al patrulea seism produs in judetul Buzau in ultimele trei zile. Primele trei seisme au avut magnitudini cuprinse intre 3 si 3,5.Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, in 19 ianuarie, la ora 16.58, in judetul Vrancea, fiind primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs in acest an.Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimtit si la Bucuresti.