O femeie a fost retinuta intr-un complex comercial dupa ce a lovit politistii sesizati ca aceasta si-ar fi agresat copilul

Vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din Sectorul 2 a sesizat ca o femeie isi agreseaza copilul minor si ca la momentul in care i-a atras atentia a avut un comportament violent si fata de ea."La fata locului s-a deplasat un echipaj de ordine si siguranta publica. La momentul in care s-au apropiat de persoana reclamata, aceasta fiind insotita de mai multi cunoscuti, aceasta a refuzat sa se legitimeze, a incercat sa plece, iar cand politistii au insistat, femeia l-a lovit cu pumnul in fata pe unul dintre ei. A fost imobilizata, moment in care l-a muscat de picior pe celalalt agent. A fost condusa la sectia de politie pentru audieri. Copilul a fost preluat de prietenii femeii si ulterior, in scurt timp, de bunici", a precizat Politia.Potrivit sursei citate, dupa audieri, Parchetul de pe langa Judecatoria sector 2 a dispus retinerea persoanei in cauza sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj.