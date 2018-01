Generalul de brigada Dan-Paul Iamandi, imputernicit de premierul interimar Mihai Fifor la conducerea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

Premierul interimar Mihai Fifor a decis imputernicirea generalui de brigada Dan-Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).Decizia a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial si este valabila incepand cu data de 4 februarie.Iamandi este in prezent inspector sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Iasi. Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a stabilit, in noiembrie 2015, ca Dan-Paul Iamandi a fost recrutat de organele de contrainformatii militare "pentru incadrarea informativa a militarilor in teren si a cadrelor din unitatea sa "in scopul prevenirii unor abateri disciplinare de la ordinea si disciplina militara"".Potrivit CNSAS, Iamandi a folosit numele conspirativ "Ioan Popa", dar nu a semnat un angajament si nici nu a transmis informatii catre Securitate, astfel ca nu i se poate atribui calitatea de colaborator sau lucrator al Securitatii.Iamandi in inlocuieste din functie pe colonelui Daniel-Marian Dragne care a fost numit printr-o decizie semnata de Sorin Grindeanu, in 3 februarie 2017.