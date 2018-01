Laurentiu Mihai, eliberat la cerere din functia de presedinte al CNAS de premierul interimar Mihai Fifor

Conform aceleiasi decizii, Razvan Teohari Vulcanescu, vicepresedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, va exercita atributiile presedintelui CNAS pana la numirea conducatorului institutiei, in conditiile legii. Laurentiu-Teodor Mihai a fost numit in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte al CNAS pe 22 noiembrie 2017 , printr-o decizie a fostului prim-ministru Mihai Tudose.Pe 1 septembrie, Mihai Tudose a decis eliberarea lui Marian Burcea din functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte al CNAS. Conform aceleiasi decizii, Razvan Teohari Vulcanescu, vicepresedinte al CNAS, a exercitat atributiile presedintelui pana la numirea conducatorului institutiei.Decizia lui Tudose de eliberare a lui Burcea de la conducerea CNAS a venit dupa ce acesta a fost retinut de procurorii DNA in dosarul in care se investigheaza decontari ilegale ale CASMB.