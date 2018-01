MAI: Investitie de 34 de milioane de euro din fonduri europene pentru informatizarea sistemului de emitere a actelor de stare civila

Potrivit reprezentantilor ministerului, prin acest proiect va fi informatizat sistemul de depunere a cererilor pentru inregistrarea si eliberarea documentelor de stare civila, pentru nastere, casatorie, divort si deces. Astfel, vor putea fi accesate online informatiile referitoare la proceduri si formulare privind actele de stare civila. Formularele necesarii emiterii actelor de stare civila vor putea fi descarcate si completate in format editabil, taxele aferente se vor putea plati online, iar programarea pentru eliberarea documentelor se va putea face online."Printre alte beneficii oferite de acest sistem se numara si reducerea birocratiei prin eliminarea treptata a evidentelor manuale, dar si asigurarea transparentei activitatilor desfasurate. (...) Informatizarea va reduce numarul de drumuri pe care cetatenii le vor face la ghisee, in contextul in care documentele vor putea fi accesate electronic. In plus, va creste nivelul de securitate al documentelor emise de serviciile de stare civila", subliniaza MAI.Reprezentantii minsiterului spun, de asemenea, ca vor fi digitalizate documentele de stare civila din ultimii 100 de ani.Valoarea proiectului se ridica la aproximativ 34 de milioane de euro fara TVA si va fi implementat in trei ani de catre Ministerul Afacerilor Interne, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.