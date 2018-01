Cine este Radu Oprea, noul ministru pentru Mediul de Afaceri: Are o firma abonata la contracte cu statul si e trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

În luna ianuarie 2016, senatorul Radu Oprea a fost trimis în judecată alături de partenerul său de afaceri, Mihail Ștefănescu (“Treflă”), de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un dosar în care erau vizate două societăți controlate de senator: SC ICIM SA și SC URBAN ELECTRIC SRL, transmite Ziarul Incomod din Prahova.Concret, Radu Oprea era acuzat, alături de Ștefănescu, de evaziune fiscală sub forma autoratului și de spălare de bani sub forma complicității, cei doi fiind administratori de drept ai celor două societăți. Într-un comunicat de presă, procurorii informau la momentul respectiv că, în urma cercetărilor, au descoperit că Oprea și partenerul său, Ștefănescu, “au ajutat societăţile comerciale S.C. M. S.R.L. şi S.C. SSWA S.R.L. şi pe reprezentanţii legali şi/sau de fapt ai acestora să deruleze şi să înregistreze operaţiuni comerciale nereale, prin punerea la dispoziţie de contracte de prestări servicii şi lucrări fictive şi emiterea de facturi, în baza cărora s-au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale fictive, ce au avut ca rezultat denaturarea obligaţiilor fiscale către stat.Totodată, inculpaţii Oprea Radu Ştefan (până în momentul începerii mandatului de senator) şi Ştefănescu Mihail, în aceleaşi calităţi, au dispus şi dirijat transferul de sume de bani, cunoscând că ele provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, rezultat al încheierii unor contracte de lucrări şi prestări servicii care au permis înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni comerciale fictive, sume transferate din conturile societăţilor comerciale pe care le administrau în conturile unor societăţi cu comportament cu comportament tip „fantomă” cu care doar au simulat operaţiuni comerciale, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora.Prejudiciul cauzat bugetului statului prin faptele de evaziune fiscală acuzate de procurori este de de 223.631 lei.De-a lungul anilor, Urban Electric, membră a grupului de firme Urban controlat de familia Oprea, a desfăşurat mai multe contracte cu instituţii publice, contracte de milioane de euro.Potrivit site-ului romaniacurata.ro, Urban Electric a executat pentru Primăria Brazi modernizarea şi extinderea la Şcoala cu clasele I-VIII din Brazii de Sus, dar şi sistemele de alimentare cu apă, canalizare, epurare pentru Primăria Brăneşti, contract de 16,4 milioane de lei. A mai prestat şi lucrări de retehnologizare la staţia de epurare din Medgidia, în valoare de 26 de milioane de lei, în asociere cu ALPINE BAU GmbH Austria.O altă firmă în care apare Radu Oprea, dar și Mihail Ștefănescu, acuzat și el de evaziune fiscală, este Eco Burn S.R.L. care a câştigat licitaţiile organizate de Spitalul de Urgenţă Floreasca Bucureşti şi de Spitalul Judeţean Prahova. Firma respectivă a desfășurat contracte în valare de 2,7 milioane de lei pentru servicii de colectare, transport şi eliminare finală a deşeurilor spitaliceşti.Radu Oprea este absolvent al Facultatii de Utilaj Tehnologic (Universitatea de Petrol si Gaze, Ploiesti) in 1994, si al Institutului National de Administratie (2009). In trecut, el a fost si prefect de Prahova. Este la al doilea mandat de senator.El detine trei imobile in Ploiesti si a declarat bijuterii in valoare de 40.000 de euro. Are doua credite (300.000 de lei si 249.000 de euro). Are actiuni la 8 companii.