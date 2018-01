OFICIAL Lista completa a ministrilor din cabinetul Vioricai Dancila: Misa e inlocuit la Finante de Eugen Teodorovici, fidelii lui Tudose pleaca in bloc, post de vicepremier cu parteneriate strategice pentru Ana Birchall, Ilan Laufer si Andreea Pastarnac inlocuiti

Participa mai jos la sondajul HotNews.ro: Cum crezi ca va fi noul guvern, fata de guvernul Tudose?

Mare parte dintre noii ministri sunt din zona Moldovei si a Ardealului, regiuni care pana acum au fost aproape ignorate in cazul primelor doua cabinete PSD-ALDE.Doi dintre ministrii Guvernului Dancila au dosare in diverse stadii: Rovana Plumb (dosarul Belina) si Radu Oprea (trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani).Cea mai mare noutate din Guvernul Dancila fata de Guvernul Tudose este aparitia celui de-al patrulea post de vicepremier, insarcinat cu implementarea parteneriatelor strategice, "mai ales parteneriatul cu SUA", dupa cum a declarat Viorica Dancila. Portofoliul va fi ocupat de Ana Birchall, fost ministru al afacerilor europene in Guvernul Grindeanu.Din Guvernul Dancila au disparut ministrii apropiati de fostul premier Mihai Tudose: Marius Nica (Fonduri Europene, a demisionat saptamana trecuta), Felix Stroe (Transporturi), Marcel Ciolacu (vicepremier fara portofoliu), Gheorghe Simon (Economie), Lucian Romascanu (Cultura).Doi dintre marii perdanti ai schimbarii guvernului sunt Liviu Pop (Educatie) si Florian Bodog (Sanatate), doi ministri care au iscat scandaluri majore in timpul mandatelor lor. Si Ilan Laufer (mediul de afaceri) si Andreea Pastarnac (Romanii de pretutindeni) au parasit executivul.De remarcat si faptul ca dintre cele trei propuneri ale PSD Bucuresti, organizatia condusa de Gabriela Firea (Sanatate, Educatie si Cultura), a fost acceptata doar nominalizarea actorului George Ivascu la Ministerul Culturii.Structura guvernului, anuntata de Viorica Dancila:





Viorica Dancila a refuzat sa raspunda la intrebarile ziaristilor legate de programul de guvernare.