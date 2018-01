Mircea Geoana a postat un mesaj de condoleante pentru Neagu Djuvara, dar a publicat o poza cu Iohannis si Quintus

Postarea de pe contul sau de Facebook a fost stearsa dupa circa 12 ore."S-au curmat cei 101 ani de viata ai unui mare patriot si intelectual roman. Ii raman indatorat pe vecie pentru onoarea de a ma fi bucurat de sprijinul sau in 2009, in continua pendulare a Romaniei 'Intre Orient si Occident', precum titlul cartii ce i-a definit crezul si misiunea de-a lungul unui secol de lupta si dragoste pentru Tara.Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", scrisese Geoana.Si Liviu Dragnea a comis o gafa , dupa moartea istoricului, exprimandu-si regretul, pe contul sau de Facebook, pentru moartea unui "intelectual desavarsit, Mircea Djuvara". Eroarea a fost insa remediata rapid.Mircea Ionescu Quintus a murit la sfarsitul anului trecut, la 100 de ani.