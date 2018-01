Partia de schi din statiunea Covasna, pusa in functiune incepand de vineri

In judetul Covasna se mai poate schia pe partia de la Valea Mare, nu departe de orasul Intorsura Buzaului, realizata printr-o investitie privata. Aceasta are o lungime de aproape 600 de metri, este dotata cu un schi-lift cu 70 de locuri si instalatie de nocturna, tunuri de zapada, iar la baza ei exista un pub pentru turisti.De asemenea, se schiaza si in statiunea Sugas Bai, aflata la aproape zece kilometri de municipiul Sfantu Gheorghe, pe o partie in lungime de 250 de metri, amenajata de Primarie, dotata cu teleschi si instalatie de nocturna.La Sugas Bai, turistii au la dispozitie un centru de inchiriere a echipamentelor de schi si snowboard, un bar, instructori de schi, precum si curse periodice de transport de la si catre Sfantu Gheorghe. Tot aici exista un centru spa cu doua bazine, unul cu apa rece si unul cu apa calda, bai turcesti, saune finlandeze si o sala de fitness, construit din fonduri europene prin proiectul 'Drumul apelor minerale'.