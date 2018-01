Citeste pe Stirile ProTV

Esca si Escu, episodul X. Andreea Esca si Cristian Tudor Popescu discuta in fiecare saptamana, exclusiv pe www.stirileprotv.ro, cele mai importante subiecte ale saptamanii. Tema emisiunii de astazi a fost "Romania, incotro?".Cei doi jurnalisti au discutat despre interviul in care Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat raspicat ca "vor fi modificate Codurile Penale mult" si ca vor fi pusi ministri cu probleme penale in viitorul Guvern "pentru ca putem".