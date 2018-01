Iohannis: Guvernul a avut politici fiscale imprudente, a luat masuri ad-hoc, a fost degringolada fiscala, nu a existat preocupare pentru predictibilitate. Voi discuta cu noul Guvern pentru garantii de stabilitate

Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana, ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa aceste cifre nu reflecta calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai degraba in pofida acestor politici, ca in contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit sa adopte masuri ad-hoc carora li s-a adaugat "degringolada fiscala". In opinia sa, aceasta demonstreaza "lipsa oricarei preocupari din partea guvernantilor de a asigura predictibilitatea economica pe care mediul de afaceri o invoca". Seful statului a spus ca va discuta cu viitorul Guvern pentru a exista garantii de stabilitate si "sa nu pericliteze, prin politici imprudente si masuri hazardate, sustenabilitatea fiscala si potentialul de dezvoltare al Romaniei", potrivit news.ro.



"In anul 2017, economia Romaniei a consemnat o rata de crestere record in Uniunea Europeana. Asta stim cu totii, si ne bucuram. Insa aceste cifre nu reflecta, din pacate, si calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind obtinute mai degraba in ciuda acestor politici. in acest motiv, tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri in plan economic si financiar, riscuri care inseamna responsabilitati suplimentare pentru decidentii anului 2018", a afirmat Iohannis.

El a remarcat ca situatia bugetara a anului 2017 arata ca se continua trendul descrescator in planul investitiilor publice, prin diminuarea ponderii in PIB a cheltuielilor de capital fata de anii anteriori, adaugand ca nu este suficient ca bugetul sa prevada doar pe hartie alocari investitionale, ci trebuie ca investitiile sa fie si realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie, precum infrastructura.

"In acelasi timp, in ciuda unei cresteri economice record in Uniunea Europeana, Guvernul, sau pot sa spun mai bine, guvernele succesive au avut dificultati in asigurarea cadrului fiscal-bugetar care sa respecte tinta de deficit de 3% din PIB. In contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit sa adopte masuri ad-hoc, si anume reintroducerea accizei suplimentare asupra carburantilor, preluarea de dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea unor plati ale ordonatorilor de credit pe final de an. Daca la toate acestea adaugam si degringolada fiscala, pe fondul unor modificari ale Codului Fiscal contestate de aproape toata lumea, rezulta lipsa oricarei preocupari din partea guvernantilor de a asigura predictibilitatea economica pe care mediul de afaceri o invoca, pe buna dreptate, sistematic", a spus seful statului in fata oamenilor de afaceri.

Din acest motiv, presedintele a avertizat ca pentru anul 2018, "este evident ca atentia trebuie sa se orienteze asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat in ultima perioada cu provocari dintre cele mai nefiresti in planul calitatii si predictibilitatii masurilor economice".

El a dat asigurari ca este la curent cu preocuparile si dificultatile pe care mediul de afaceri le intampina.

"In acest sens, voi atrage atentia si noului Guvern, asa cum am facut-o de fiecare data, asupra responsabilitatii decidentilor politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economica a Romaniei. Viitorul Guvern trebuie sa inteleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin politici imprudente si masuri hazardate, sustenabilitatea fiscala si potentialul de dezvoltare al Romaniei pe termen lung. In acest sens, voi discuta cu noul Guvern si voi solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor economice, astfel incat sa existe garantii de stabilitate din partea guvernantilor", a declarat seful statului.