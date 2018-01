Constanta: O femeie care a nascut la un spital privat a murit la scurt timp dupa transferul la Spitalul Judetean din cauza complicatiilor

O femeie care a nascut la un spital privat a murit la scurt timp dupa ce a fost supusa unei interventii chirurgicale la Spitalul Judetean Constanta, unde fusese trasnferata in urma aparitiei unor complicatii, scrie News.ro. Reprezentantii spitalului privat sustin ca decesul a fost cauzat de o anomalie placentara rara ce a dus la un sindrom hemoragic.





Potrivit unui comunicat de joi al spitalului privat, pe data de 24 ianuarie, la ora 00.26, femeia a nascut pe cale naturala un baietel de 2,6 kilograme. La scurt timp, starea de sanatate a femeii s-a agravat, fiind vorba de o anomalie placentara rara.

"In situatia data, vorbim despre un sindrom hemoragic supra-acut post-partum, determinat de o anomalie placentara rara, complicatie ce nu poate fi decelabila antepartum, cu prognostic foarte grav. Sindromul hemoragic este principala cauza de mortalitate materna conform ghidurior clinice de Obstetrica-Ginecologie si statisticilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Hemoragia post-partum este o complicatie care poate sa apara atat in cazul femeilor care nasc natural, cat si prin operatie cezariana", se arata in comunicat.





In aceasta situatie, din cauza complexitatii cazului, femeia a fost transferata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.





"Urmare a aparitiei acestei complicatii severe, echipa medicala a efectuat toate manevrele si procedurile impuse in acest caz si s-a decis transferarea pacientei la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta din cauza complexitatii si gravitatii cazului si nevoii de implicare a unei echipe multidisciplinare", a mai precizat sursa citata.





Reprezentantii spitalului privat au mai precizat ca au fost discutate cu pacienta modalitatile de nastere, cu prezentarea beneficiilor si riscurilor aferente fiecaruia, pacienta alegand o nastere naturala, precedenta nastere fiind prin cezariana. De asemenea, ei sustin ca femeia a indeplinit conditiile pentru travaliul de nastere post-cezariana.





Seful Sectiei de Obstretica-Ginecologie 1 de la Spitalul Judetean Constanta, Vlad Tica, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca femeia a venit in stare grava la unitatea medicala si a fost supusa unei interventii chirurgicale.





"Au fost alocate niste resurse foarte importante si acesta este avantajul unui spital de urgenta pentru ca exista posibilitatea alocarii unor resurse extraordinare adica 15 unitati de sange coagulare, 19 unitati de solutii perfuzabile, trei unitati de trombocite, antibiotic de ultima generatie. S-a facut un efort extraordinar", a declarat Vlad Tica. El a precizat ca femeia a facut de trei ori stop-cardiorespirator, iar ultima oara nu a mai putut fi salvata.





Vlad Tica sustine ca a fost o idee buna transferul pacientei la Spitalul Judetean, precizand ca decizia nu a fost luata deoarece medicii de la spitalul privat nu aveau abilitatea sa faca manevra chirurgicala, ci datorita resurselor de terapie intensiva de care dispune o unitate medicala de asemenea marime.





Seful Sectiei de Obstretica-Ginecologie 1 a mai spus ca pot exista nasteri naturale dupa ce femeia a avut o nastere prin cezariana. El nu a putut da alte detalii in acest caz spunand ca nu cunoaste dosarul medical al pacientei.





Copilul femeii se simte bine, aflandu-se sub supravegherea cadrelor medicale din sectia de Neonatologie din cadrul spitalului privat.