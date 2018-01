Parchetul General a sesizat Inspectia Judiciara in cazul procurorului George Bucurica, acuzat ca ar fi hartuit sexual o femeie care este parte intr-un dosar instrumentat de el

Parchetul General a sesizat Inspectia Judiciara in cazul procurorului George Bucurica, acuzat ca ar fi hartuit sexual o femeie care este parte a unui dosar instrumentat de el, scrie News.ro. De asemenea, Parchetul a decis incetarea delegarii din functia de prim-procuror la Parchetul Judecatoriei Oravita, urmand ca acesta sa se intoarca la Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin.





Potrivit Ministerului Public, prin ordin al procurorului general s-a dispus realizarea unui control vizand activitatea procurorului si conduita acestuia.





De altfel, joi, procurorul general a decis inceterea delegarii lui George Bucurica din functia de prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Oravita si intoarcerea acestuia la Tribunalul Caras-Severin.





De asemenea, Parchetul General a sesizat Inspecta Judiciara cu privire la George Bucurica pentru posibile abateri disciplinare si pentru manifestari care duc atingere onoarei sau justitiei.





"Precizam faptul ca la Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se efectueaza in continuare verificari cu privire la cauze instrumentate de procurorul Bucurica Radu George dar si cu privire la cauze inregistrate la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara avand ca obiect plangerile penale formulate impotriva acestuia", arata Ministerul Public.





Masurile luate de institutie vin in contextul in care in spatiul public au aparut inregistrarile unor discutii intre el si o femeie care este parte a unui dosar instrumentat chiar de procuror. Femeia il acuza pe George Bucurica de hartuire sexuala, spunand ca i-a facut nenumarate avansuri, a sarutat-o si i-a propus sa intretina relatii sexuale cu el.