Harghita: Doi morti, intre care un copil, si doi raniti dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal pe DN 12

Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii, scrie News.ro. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si un copil au murit, iar un alt copil si un adult au fost raniti.





Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe DN 12, intre localitatile Izvoru Muresului si Sandominic.





In eveniment au fost implicate doua autoturisme care s-au ciocnit frontal.





"Intr-unul dintre autoturisme se afla o familie cu doi copii. Din nefericire, mama si unul dintre copii au decedat, iar celalalt copil este in stare grava. Soferul celui de-al doilea autoturism a fost preluat de SMURD Miercurea Ciuc si transportat la UPU", au precizat reprezentantii ISU Harghita.





La randul lor, reprezentantii Centrului Infotrafic anunta ca traficul rutier intre cele doua localitati este complet blocat.