MAE: Un roman se afla printre persoanele ranite in urma accidentului de la Milano. Are rani usoare, a fost externat

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat ca in accidentul feroviar produs la Milano, in urma caruia trei persoane au murit, iar alte peste 100 au fost ranite, a fost ranit si un roman, dar acesta are rani usoare si a fost externat repede.





"Potrivit informatiilor obtinute de echipa consulara mobila prezenta la fata locului, printre raniti s-a aflat un cetatean roman care a fost transportat la spital cu rani usoare, ulterior fiind externat.

Consulatul General al Romaniei la Milano este in contact permanent cu autoritatile locale fiind pregatit sa acorde asistenta consulara, in functie de solicitari", arata un comunicat al MAE.





Consulatul General al Romaniei la Milano urmareste indeaproape evenimentele legate de incidentul feroviar din dimineata zilei de 25 ianuarie 2018.





Cel putin 3 oameni si-au pierdut viata, joi, alti 10 au fost raniti grav si in jur de 100 de persoane au fost ranite usor dupa ce un tren a deraiat langa Milano.