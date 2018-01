Raspunsul Comisiei la scrisoarea Dragnea-Tariceanu: Suntem foarte bine informati / Tariceanu recomanda din nou Comisiei "sa se informeze mai bine"

"Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor asupra acestor legi in decurs de mai multe luni. Suntem foarte bine informati despre acest proces, despre mizele care sunt in joc si despre potentiale riscuri. Suntem in contact cu Guvernul, Parlamentul, sistemul judiciar si societatea civila din Romania, in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare", se arata in raspunsul executivului european transmis Digi24.Miercuri, Comisia Europeana a lansat un apel dur la adresa Parlamentului Romaniei in legatura cu modificarea legilor justitiei si a codurilor penale, printr-o declaratie comuna semnata de presedintele CE, Jean Claude Juncker si de vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. (...) Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse, sa lanseze dezbaterea conform recomandarilor Comisiei si sa construiasca un consens la scara larga cu privire la calea de urmat. Comisia isi reafirma disponibilitatea de a coopera si de a sprijini autoritatile romane in acest proces", se arata in declaratia comuna a celor doi oficiali europeni.In replica, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au afirmat, intr-o scrisoare publica , ca "preocuparile Comisiei sunt cel putin surprinzatoare", in conditiile in care "aceasta preocupare pentru transparenta si consens nu s-a manisfestat" atunci cand Guvernul Ciolos a modificat articole din Codul Penal prin "ordonanta de urgenta, fara nicio dezbatere publica".Intrebat de Antena 3 cum comenteaza reactia Comisiei Europene, seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si-a exprima indoiala ca executivul european "sta si discuta cu un post media", recomandand Comisiei "sa se informeze mai bine asupra realitatilor politico-juridice din Romania si sa dea o informare corecta".