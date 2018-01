Controversa la Ambulanta Constanta: Ministrul Sanatatii a numit un director economic interimar pentru a doua oara, desi legea interzice acest lucru

Ministrul Florian Bodog a avut acelasi comportament si in cazul managerului interimar al Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, Laurentiu Badescu.Astfel, Articolul 118 din legea 95/2006, in baza caruia a fost fundamentata decizia de numire a Monicai Elena Iacob in functia de director economic interimar, prevede la alineatul 3 ca "numirea într-o funcție de conducere interimară la nivelul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov se efectuează pe o perioadă de maximum 6 luni, fără posibilitate de prelungire".