Istoricul Neagu Djuvara a murit la varsta de 101 ani

Citeste aici un interviu Hotnews.ro cu Neagu Djuvara din decembrie 2008: Neagu Djuvara: Suntem guvernati de esalonul doi al partidului comunist!

Fragmente din interviul Hotnews.ro cu Neagu Djuvara:

"Dupa 45 de ani de comunism continuati cu alti 15 ani dupa 1989, se poate intampla orice. Suntem guvernati de esalonul doi al partidului comunist. Prin urmare, strategia de imbecilizare a populatiei este aproape continua. Pe niciunde nu prea poti sa ai incredere in masele populare, dar, vorba lui Churchill: 'sistemul parlamentar este cel mai putin rau din cate exista.' "



"Stau de vorba cu tinerii si imi dau seama ca ei nu mai cred ca se poate face ceva in tara asta. E ca si cand ar fi existat un capac pe care nu l-au ridicat inca. Trebuie sa asteptam o generatie sau doua pentru ca sa se schimbe lucrurile."



"Ce ma ingrijoreaza pe mine este ca am intrat deja intr-un nou Ev Mediu. Adica moare definitiv civilizatia occidentala. Incet, dar sigur. Simptomele le simtim deja demult, printr-o dezordine morala care nu a existat niciodata. Va dau un singur exemplu: tineretul care se revolta astazi nu are absolut niciun ideal. Nu se revolta pentru un ideal, se revolta ca sa darame. Asta inseamna ca s-a stricat ceva. Tineretul care in general trebuie considerat ca purtator de idealuri viitoare, chiar gresite cum a fost comunismul, astazi nu mai are niciun ideal. Al doilea simptom nevazut pana acum: bizareria ca marea cotitura in arta si gandire, care in general se petrece cu zeci sau sute de ani dupa ce a cazut un imperiu, in civilizatia occidentala a inceput intre 1905-1913, deci inainte de ivirea imperialismului american. De exemplu, in sculptura, Brancusi al nostru rupe complet traditia care merge de la Michelangelo la Rodin. La fel in muzica, unde dodecafonia, scoala de la Viena, Bela Bartok, toate sunt complet in ruptura cu marea muzica de la Monteverdi si chiar pana la Debussy. In toate domeniile artei si gandirii avem un viraj brutal la inceputul veacului 20. Acesta ar fi semnul ca incepem un nou Ev Mediu. Asta inseamna ca hegemonia americana care asigura un fel de pace mondiala, nu va dura cinci secole precum imperiul roman, ci probabil doar o suta de ani. Ganditi-va ca in doar un secol, Europa va fi metisa. Mie imi este clar ca indo-europenii se sinucid incet, dar sigur. Adica nu mai fac copii, nu mai au nicio ambitie. Deja de zeci de ani. Noi nu suportam un 'atac' al lumii a treia. Dimpotriva, noi am creat un gol, pe care cei din lumea a treia vin sa-l umple."



"Suntem privilegiati sa fim contemporanii unor oameni definiti prin distinctie, noblete a spiritului si respect pentru valori precum Neagu Djuvara si Mihai Sora. Istoric, diplomat, intelectual public, Neagu Djuvara a trait vreme de decenii in exil, a protestat necontenit si cu tenacitate impotriva despotismului totalitar. A primit la Sorbona doctoratul de stat in filosofia istoriei cu o teza intitulata “Civilisations et lois historiques”, sub indrumarea marelui sociolog Raymond Aron. Imi pot inchipui ce va fi simtit dl Djuvara contempland grotescul spectacol al plagiatului mitomanului Ponta. Intre lumea lui Neagu Djuvara si aceea a unor Ponta, Dragnea, Tariceanu, Oprea, Nastase, spre a nu mai vorbi de Iliescu, sunt ani lumina distanta. Vorbim de universuri nu doar diferite, ci paralele, menite sa nu se poata intalni vreodata…" - Spectator angajat: Neagu Djuvara la 100 de ani, text publicat de Vladimir Tismaneanu pe Contributors.ro pe 18 august 2016.

Neagu Djuvara si-a facut studiile la Paris, fiind licentiat in Litere la Sorbona (1937) si doctor in Drept (Paris, 1940).In timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial, Neadu Djuvara a luat parte la campania din Basarabia si Transnistria ca elev-ofiter de rezerva (iunie - noiembrie 1941), fiind ranit in apropiere de Odesa.In mai 1943, Neagu Djuvara a fost angajat prin concurs la Ministerul de Externe, iar in dimineata zilei de 23 august 1944 a fost trimis curier diplomatic la Stockholm, in legatura cu negocierile de pace cu Uniunea Sovietica. Numit secretar de legatie la Stockholm de guvernul Sanatescu, el avea sa ramana in Suedia pana in septembrie 1947, cand comunistii au preluat si acest minister, potrivit Wikipedia Implicat in procesele politice din toamna lui 1947, Neagu Djuvara hotaraste sa ramana in exil, militand pana in 1961 in diverse organizatii ale exilului romanesc (secretar general al Comitetului de Asistenta a Refugiatilor Romani, la Paris; jurnalist la Radio Europa Libera; secretar general al Fundatiei Universitare "Carol I").In 1961, Djuvara pleaca in Africa, in Republica Niger, unde va petrece 23 de ani in calitate de consilier diplomatic si juridic al Ministerului nigerian al Afacerilor Straine. In paralel, el este profesor de drept international si de istorie economica, la Universitatea din Niamey.Tot in aceasta perioada, Neagu Djuvara si-a reluat si studiile de filosofie la Sorbona. In mai 1972, obtine doctoratul de stat la Sorbona cu o teza de filosofie a istoriei, sub conducerea cunoscutului sociolog si filozof Raymond Aron. Mai tarziu, obtine si o diploma a prestigiosului Institut national de limbi si civilizatii orientale de la Paris.Din 1984 este secretar general al Casei Romanesti de la Paris, pana dupa decembrie 1989, cand revine in tara, dupa zeci de ani petrecuti in exil.Din 1991 in pana in 1998 este profesor-asociat la Universitatea din Bucuresti.Neagu Djuvara a fost si membru de onoare al Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" din Iasi si al Institutului de Istorie "Nicolae Iorga" din Bucuresti.Un sustinator al cercetarilor referitoare la istoria romanilor, preocupat, in special, de filosofia istoriei, Neagu Djuvara a scris 20 de volume, de specialitate si memorii, printre care se numara 'Civilizatii si tipare istorice. Un studiu comparat al civilizatiilor' (Paris, 1975), premiata de Academia Franceza in 1976, 'Intre Orient si Occident. Tarile romane la inceputul epocii moderne' (1995), 'O scurta istorie a romanilor povestita celor tineri, seria Istorie' (1999) si 'Amintiri din pribegie' (2005).Numele sau apare si pe cateva volume colective, precum 'Aromanii: istorie, limba, destin' (1996, 2012) si 'Cartile care ne-au facut oameni' (2010).Neagu Djuvara s-a concentrat in special pe filosofia istoriei si pe problema obiectivitatii istoriei si istoriografiei. A fost un sustinator al cercetarilor referitoare la istoria romanilor, punand la indoiala calitatea cercetarii din perioadele interbelica si comunista si afirmand ca anumite parti ale istoriei au fost accentuate sau suprimate pentru a deservi scopuri politice, ceea ce a atras si controverse in jurul scrierilor sale.In anul 2006, Neagu Djuvara a fost decorat cu Ordinul National ''Servicul Credincios'' in grad de Mare Cruce, iar in 2010, ambasadorul Frantei la Bucuresti, Henri Paul, l-a decorat cu ordinul Ordinul Artelor si Literelor in grad de Ofiter.In septembrie 2016, Neagu Djuvara si Mihai Sora au fost decorati la Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis, cu Ordinul "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler.