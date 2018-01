Politistul arestat pentru pedofilie, audiat la Parchetul General

Politistul de la Brigada Rutiera a Capitalei, Eugen Stan, acuzat de agresiuni sexuale, cele mai recente victime fiind doi copii din sectorul 6 al Capitalei, si aflat in arest preventiv pentru 30 de zile este audiat la Parchetul General, pentru a vedea daca el este autorul si in alte fapte ramase cu autor necunoscut, scrie News.ro.





Eugen Stan a fost dus din arest la Parchetul General joi.





Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat in 10 ianuarie dosarele privind savarsirea a trei infractiuni de agresiune sexuala de catre politistul Eugen Stan, precum si a unei infractiuni de perversiune sexuala, dar si un dosar de agresiune sexuala constituit in urma unei plangeri din 2016 in care a inceput urmarirea penala in rem.





Institutia a explicat ca preluarea acestor dosare "are ca temei necesitatea verificarii tuturor faptelor cu un mod de operare asemanator comise pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, calitatea de angajat al Ministerului Afacerilor Interne pe care o are inculpatul Stan Eugen, complexitatea celor doua cauze data de numarul mare al persoanelor vatamate, de multitudinea probelor care trebuie administrate si de varietatea mijloacelor de proba, precum si impactul deosebit creat in societate prin comiterea unor asemenea fapte.





Eugen Stan lucreaza din 2010 in Brigada Rutiera, fiind transferat de la Jandarmerie pe un post de sofer al unui sef din Politie, este casatorit si are doi copii. Anul trecut, ar fi incercat sa violeze o femeie, iar in 2012 ar fi abuzat sexual o fetita, in Sectorul 6 al Capitalei.





Cele mai recente victime ale barbatului sunt doi copii de 5 si 9 ani din Sectorul 6 al Capitalei, agresati sexual in liftul unui bloc.





Anchetatorii verifica inclusiv 15 dosare de agresiuni sexuale comise incepand cu 2009 si ramase cu autor necunoscut pentru a stabili daca politistul este autorul lor.