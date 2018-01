Guvernul acorda burse pentru elevii romani din Ucraina si stagii de specializare pentru profesorii lor

Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern de miercuri. Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) va acorda, intr-o prima etapa, 1.000 de burse, in cuantum lunar de 200 de lei.Bursele sunt acordate pentru elevii etnici romani cu domiciliul stabil in Ucraina, care au rezultate scolare deosebite si care studiaza in scolile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii in limba romana ca limba materna, din sistemul preuniversitar de invatamant din Ucraina.Totodata, MRP, in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale, va acorda stagii de specializare in Romania pentru 300 de cadre didactice din scolile romanesti din Ucraina, in scopul dezvoltarii si perfectionarii competentelor de predare a limbii romane sau in limba romana.Stagiile de specializare sunt organizate de Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati.Vor putea aplica pentru aceste stagii de specializare cadrele didactice din scolile romanesti din Ucraina care detin diplome de studii ce permit exercitarea profesiei pe teritoriul Ucrainei si fac dovada declararii apartenentei la spatiul identitar roman. Selectia cadrelor didactice se va face de catre institutiile de invatamant superior care organizeaza stagiile de specializare, cu sprijinul asociatiilor, organizatiilor si fundatiilor etnicilor romani din Ucraina.Masurile luate astazi de Guvern au in vedere respectarea drepturilor la identitate lingvistica a etnicilor romani din Ucraina, prin parghii care sa le asigure studiul in limba materna.