Consulul onorific al Bulgariei la Bucuresti a ajuns la spital dupa un accident rutier

Potrivit unor surse, ar fi vorba de consulul onorific al Bulgariei la Bucuresti, Rosen Rusev. Consulul se afla la Unitatea de Primiri Urgente. El a fost implicat intr-un accident in judetul Giurgiu.Purtatorul de cuvant al IPJ Giurgiu, Cristian Suta, a declarat joi, pentru Agerpres, ca politistii giurgiuveni au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce consulul onorific al Bulgariei, in varsta de 32 de ani, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina intr-un sant de pe marginea drumului pe DN 5 Giurgiu-Bucuresti, in dreptul localitatii Adunatii Copaceni.'Un cetatean bulgar in varsta de 32 de ani in timp ce se deplasa pe DN 5, dinspre Giurgiu spre Bucuresti, pe raza localitatii Adunatii Copaceni, la kilometrul 52, nu a adaptat viteza de mers intr-o curba, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in santul de pe marginea drumului', a precizat Cristian Suta.Seful Politiei Rutiere Giurgiu, Marian Popescu, a spus ca la sosirea echipajelor de politie barbatul iesise singur din masina si a fost testat cu alcooltestul, 'rezultatul fiind zero'.'Barbatul care s-a prezentat ca fiind consulul onorific al Bulgariei a spus ca a iesit pe picioare din masina si nu isi explica cum a ajuns cu autoturismul in sant', a precizat Marian Popescu.Consulul onorific a reusit sa se autoevacueze din masina pe care o conducea, cu numere de Romania, un Peugeot 207, si avea 'o escoriatie la obrazul drept si in zona ochiului', a mai spus Popescu.