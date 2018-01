Noi proteste la ArcelorMittal Galati. Angajatii cer salarii mai mari: "Muncim in siderurgie, nu la frizerie", "Tu vrei calitate, eu vreau demnitate"

Cateva sute de muncitori de la Combinatul ArcelorMittal Galati au protestat din nou, joi, la principala poarta de acces in unitate, solicitand salarii mai mari fata de cele oferite de administratie in vederea incheierii noului contract colectiv de munca, relateaza News.ro. Alte doua proteste au avut loc pe pltaforma siderurgica in ultimele doua saptamani.





Muncitorii s-au strans de la ora 11.00 in fata principalei porti de acces in combinat, unde au suflat in vuvuzele si au scandat "Hotii", nemultumiti de oferta salariala avansata de conducerea ArcelorMittal Galati.





In jurul orei 12.00, protestatarii au patruns in interiorul unitatii, unde continua sa scandeze "Hotii" si au in maini pancarte cu mesaje precum "Muncim in siderurgie, nu la frizerie", "Nu ne furati drepturile", "Nimic nu e mai important decat sanatatea angajatilor" sau "Tu vrei calitate, eu vreau demnitate".





Sute de muncitori au protestat si la inceputul acestei saptamani, dar si pe 16 ianuarie, nemultumiti de oferta salariala a administratiei companiei, in conditiile in care s-a convenit ca, pana pe 26 ianuarie, sa se incheie negocierile pentru noul contract colectiv de munca.





In urma protestului de luni, reprezentantii ArcelorMittal Galati au facut apel la dialog. "ArcelorMittal Galati isi mentine angajamentul de a imbunatati situatia sociala a angajatilor dar pe fundamentul asigurarii viitorului combinatului. Discutiile trebuie sa continue, in cadrul legal. Impreuna, am trecut prin 8 ani consecutivi cu pierderi, sustinuti de compania-mama prin investitii fara precedent, atat in oameni cat si in tehnologie. Combinatul se afla acum pe drumul cel bun si aproape de o revenire, multumita eforturilor tuturor. Nu ar trebui sa punem in pericol ceea ce am realizat cu totii. In ansamblu, propunerea noastra actuala de crestere a veniturilor este cu pana la 9% peste rata inflatiei de anul trecut, care a fost de 3%, adica in total 12% - pentru cele mai mici salarii. Ne bazam pe responsabilitatea si intelepciunea colegilor nostri, care inteleg ca orice escaladare nedorita, ilegala sau violenta a situatiei nu poate aduce mai multe resurse pentru cresterea salariilor si ca asemenea situatii trebuie abordate prin masuri legale", a declarat, luni, purtatorul de cuvant al ArcelorMittal Galati, Dorian Dumitrescu.





Sindicalistii doresc o majorare cu 350 de lei pentru toate salariile angajatilor si prime de 400 de lei. Nu sunt insa singurele neintelegeri, intrucat administratia combinatului doreste ca noul contract colectiv de munca sa fie incheiat pentru doi ani, in timp ce sindicalistii vor incheierea contractului pentru o perioada de doar un an.





Combinatul ArcelorMittal din Galati are aproximativ 5.800 de angajati.