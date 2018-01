Un politist de la Rutiera Bucuresti, judecat pentru ca ar fi pretins favoruri sexuale unei soferite

Un politist din cadrul Brigazii Rutiere Bucuresti a fost trimis in judecata, pentru folosire abuziva in scop sexual, dupa ce a fost acuzat ca ar fi pretins favoruri sexuale unei soferite pentru a nu-i suspenda permisul de conducere dupa un accident, relateaza TVR. Polistul sustine ca acuzatiile femeii sunt neintemeiate. Agentul de politie Gabriel Perju i-ar fi cerut soferitei favorurile sexuale chiar in biroul sau de la Brigada Rutiera.





Potrivit sursei citate, pe data de 27 aprilie 2017, la Biroul Accidente Usoare al Politiei Rutiere Bucuresti s-a prezentat o femeie care a provocat un accident. Politistul Gabriel Perju i-a vorbit femeii despre amenda si suspendarea permisului de conducere, dar i-ar fi spus si ca totul s-ar putea solutiona in schimbul unor favoruri sexuale.





Gabriel Perju spune ca lucrurile nu stau chiar asa.





"A avut loc prima discutie in care eu am vorbit despre amenzi si dumneaiei a venit cu propuneri. In cea de-a doua discutie dumneaei m-a provocat sa spun anumite lucruri pentru a da de inteles ca eu sustin acest lucru. Nu mi-am dat seama ca dumneaei inregistreaza desi s-a tinut dupa mine o perioada destul de lunga. La un moment dat am iesit din birou pentru ca deja nu mai vroia sa plece. Eu tot imi gaseam de lucru", a declarat pentru TVR agentul de politie Gabriel Perju.





Potrivit acestuia, a urmat un nou episod intre cei doi, pe trotuarul din fata Brigazii rutiere.





Contactata, persoana care se considera vatamata, a spus ca nu vrea sa faca declaratii legate de acest caz, potrivit sursei citate.





Intre timp, politistul a plecat de la Brigada Rutiera la o sectie de politie din Bucuresti si in prezent este pus la dispozitia unitatii.