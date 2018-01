[P] Habitat for Humanity Romania si ENGIE vor eficientiza energetic centrul HOSPICE Casa Sperantei din Brasov

Cladirea HOSPICE Casa Sperantei din Brasov este prima unitate de ingrijire paliativa din Romania. In fiecare an, peste 2.000 de adulti si copii care traiesc cu o boala incurabila beneficiaza, gratuit, de serviciile paliative oferite de personalul medical HOSPICE. Centrul include sectii de internare pentru adulti si copii, centre de zi, sali pentru kinetoterapie, cabinet de consiliere psihologica si unitate pentru ingrijiri in regim ambulatoriu si ofera, de asemenea, servicii de ingrijire paliativa la domiciliul pacientilor."Ne bucuram sa sustinem acest proiect complex care raspunde celor trei directii de responsabilitate sociala ale companiei: protectia mediului inconjurator, sanatate si educatie. Prin reabilitarea Centrului HOSPICE Casa Sperantei, incercam sa propunem o alternativa viabila atat la problematica cresterii preturilor la energie, cat si la aceea a educarii cu privire la economia de energie prin valorificarea cat mai eficenta a resurselor. Proiectul are, in egala masura, si o componenta sociala si de sanatate, beneficiarii directi fiind pacientii care recurg la ingrijirile medicale paliative oferite de centru. Initiativa nu este singulara, suntem deja la al patrulea proiect de amploare pe care il derulam in parteneriat cu Habitat for Humanity Romania, cu care am reabilitat energetic complexul social SOS Satele Copiilor si institutii de invatamant ale unor comunitati locale", declara Eric Stab, Presedinte Director General ENGIE Romania.Cladirea centrului HOSPICE Casa Sperantei Brasov, cu o suprafata de 1280 metri patrati, nu a mai fost renovata de la momentul constructiei sale, in 2002. Acum, exista zone unde apa se infiltreaza in interior, tencuiala este avariata, acoperisul trebuie reparat si izolatia termica a cladirii imbunatatita. In prezent, HOSPICE Casa Sperantei se confrunta cu costuri mari de intretinere si incalzire."Ne-am intalnit cu unii dintre pacientii care se trateaza aici si am aflat ca, pentru ei, centrul HOSPICE Casa Sperantei din Brasov este ca o a doua casa. Este locul care ii ajuta sa se bucure de fiecare clipa de viata. Datorita proiectului de eficienta energetica pe care Habitat for Humanity Romania il deruleaza impreuna cu ENGIE, vom imbunatati conditiile in care pacientii se trateaza si vom ajuta HOSPICE sa faca economii importante la facturile lunare", declara Roberto Patrascoiu, director national Habitat for Humanity Romania.Proiectul de reabilitare si eficientizare energetica a centrului HOSPICE Casa Sperantei din Brasov se va derula de-a lungul anului 2018. La finalul lucrarilor gestionate de Habitat for Humanity Romania , cladirea va fi termoizolata complet si va dispune o centrala termica noua si de cazane pentru incalzire mai performante, acoperisul va reparat si vor fi montate panouri solare."HOSPICE Casa Sperantei nu este doar un centru in care copiii si adultii cu boli incurabile gasesc tratament, ci un camin in care facem ca fiecare clipa sa conteze pentru pacienti si familiile lor. Ne bucura acest parteneriat care ne va ajuta sa facem economii substantiale si sa folosim fondurile pentru a oferi alinare si timp de calitate in viata celor carora nu le-a ramas prea mult timp", sustine Mirela Nemtanu, CEO HOSPICE Casa Sperantei.Lucrarile de reabilitare si de eficientizare energetica a cladirii HOSPICE din Brasov va permite organizatiei sa faca economii considerabile in fiecare an, echivalentul a 140 zile de spitalizare sau a 395 de vizite de ingrijire la domiciliul pacientilor. Mai multe informatii puteti regasi in filmul de prezentare a proiectului: https://www.youtube.com/watch?v=ZHaDV0O7-IA&t=2s