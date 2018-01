Academicianul Marius Andruh, fostul presedinte al Consiliului care a dat verdictul de plagiat lui Victor Ponta inca din 2012, a primit distinctia de Doctor Honoris Causa al Universitatii din Angers

Academicianul Marius Andruh, profesor la Facultatea de Chimie din cadrul Universitatii din Bucuresti si fost presedinte, actualmente vicepresedinte al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), a primit, marti, distinctia de Doctor Honoris Causa al Universitatii din Angers, Franta, pentru activitatea internationala remarcabila in domeniul chimiei anorganice, al chimiei coordinative si al materialelor moleculare.





Marius Andruh este membru al Academiei Romane din anul 2001 si presedinte al Sectiei de Stiinte Chimice din 2009. Domeniile de interes stiintific si de cercetare ale profesorului Andruh sunt chimia combinatiilor complexe, chimia metalelor supramoleculare, inginerie cristalina si magnetismul molecular. Rezultatele cercetarilor sale sunt publicate in peste 259 articole stiintifice, insumand peste 6900 de citari la nivel mondial. Activitatea sa de cercetare a fost recompensata printr-un numar mare de premii sau distinctii onorifice, printre care: Gauss Professorship de catre Akademie der Wissenschaften zu Gottingen (2006), Conferinta Nenitzescu-Criegee din partea Societatii Germane de Chimie (2009), Medalia ,,G. Spacu¬ din partea Societatii de Chimie din Romania, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii de Vest din Timisoara (2013) si al Universitatii ,,Babes-Bolyai¬din Cluj (2015).





Academicianul Andruh are o colaborare de mai bine de 15 ani cu Universitatea din Angers, timp in care a coordonat 17 publicatii comune, a coordonat o teza in co-tutela si a desfasurat mai multe stagii de cercetare.





¬Distinctia recompenseaza un specialist in chimie moleculara, eurofil si francofil, de mare talent. Decoratia contribuie la crearea conditiilor unei cooperari sporite intre cercetatorii din Bucuresti si cei din Angers si aduce mai aproape chimisti din Estul si Vestul Europei.¬, se arata in laudatio pentru academicianul Marius Andruh, rostit in cadrul ceremoniei de marti.





Prezent la ceremonia de la Universitatea din Angers, profesorul Mircea Dumitru, Rector al Universitatii din Bucuresti, a vorbit despre acadmicianul Andruh ca fiind ¬unul dintre cei mai importanti si creativi chimisti romani din zilele noastre. (...) Talentul sau de a face chimie este legat de o personalitate artistica autentica si profunda. Cei care ar putea gandi apriori ca rigoarea stiintifica se asociaza mai degraba unei personalitati non-imaginative si non-artistice primesc drept raspuns si dovada contrara minunata combinatie pe care Marius Andruh o arata prin bogatia stiintifica cu o inclinatie profunda pentru arte, mai ales acelea care se asociaza ideii de spatiu: arhitectura, actorie, dar si muzica.¬





Nu in ultimul rand, rectorul Mircea Dumitru a amintit, in discursul sau, despre determinarea academicianului Marius Andruh pentru apararea integritatii academice.





¬Profesorul Andruh a vorbit in ultimii cinci ani in mod extrem de clar si pronuntat impotriva oricarei forme de frauda si impostura intelectuala, care, dupa cum va puteti imagina foarte usor, nu i-a adus prea multa recunostinta publica sau simpatie. Daca ar fi fost astazi mai multi profesori, cercetatori, academicieni in Romania care ar indrazni sa lupte deschis impotriva furtului academic si a imposturii, cu siguranta situatia educatiei si a cercetarii in invatamantul superior ar fi semnificativ mai buna astazi!¬, a completat profesorul Mircea Dumitru.