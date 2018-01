VIDEO Protest de ziua Micii Uniri: Cateva sute de oameni s-au prins in Hora Unirii pentru a manifesta impotriva politicienilor corupti si a modificarilor aduse legilor justitiei

Cateva sute de oameni s-au adunat miercuri in Piata Victoriei din Bucuresti, la 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, pentru a protesta fata de modificarile legilor justitiei si politicienii penali si corupti. Protestul a avut loc sub deviza "Uniti toti, scapam tara de hoti!", iar oamenii s-au prins intr-o Hora a Unirii "pentru o justitie independenta neaservita politic". Acestia au scandat "Justitie, nu coruptie", "Jos comunistii"," PSD ciuma rosie". Un protest asemanator a avut loc si la Oradea.



Un moment posibil tensionant a fost aparitia in Piata a unui grup ce parea a face parte dintr-o galerie. Grupul a intrat in mijlocul multimii scandand constant mesaje tipice de galerie. Baietii au fost perchezitionati de jandarmi, iar protestul nu a fost deturnat.



Video Privesc.eu

Video Victor Cozmei, reporter HotNews















18.46: Tinerii ce par a proveni dintr-o galerie au ajuns in mijlocul multimii si au inceput sa scandeze constant si sa se prinda in hora. Ei scandeaza "Liviu Dragnea, nu uita, va veni si ziua ta!", "Libertate pentru suporteri"







18.43 Circa 400 de oameni s-au adunat in Piata. Lumea a inceput sa scandeze: "PSD, ciuma rosie"; "O dorinta sincera, Romania Libera"; "Nu vrem sa fim o tara de hoti".



18.36: Circa 40 de tineri grupati au intrat in piata, cu scandari tipice de galerie. Grupul format din baieti, marea majoritate minori, a fost oprit de catre dispozitivul de jandarmi. Baietii au fost perchezitionati







18.20: Oamenii au multe steaguri ale Romaniei si sufla in vuvuzele. Jandarmii au aparut in Piata si au inceput sa inconjure perimetrul cu garduri.

Protestul inedit a fost organizat de comunitatile Insist, deci Rezist; rezist, deci EXIST, Reusim, Insistam pentru Romania Demna, Vrem lustratia clasei politice, Vocea strazii, Rezist.TV, Rezistentii din Piata Victoriei.

Ce au spus organizatorii pe pagina evenimentului:

In anul Centenarului Marii Uniri, la 159 de ani de la Mica Unire (Unirea Principatelor Romane), mergem cu mic, cu mare, in Piata Victoriei din Bucuresti pentru a transmite un mesaj clar clasei politice: Uniti toti, scapam tara de hoti! Romania trebuie sa fie condusa de politicieni integri si competenti, nu de politicieni penali si corupti! Vom lupta pana la capat pana cand vom avea o generatie de politicieni cu care sa ne mandrim si pe care sa ii respectam!

Ne dorim ca de 1 decembrie 2018, cand se implinesc 100 de ani de la Marea Unire, sa nu mai avem niciun politician penal si corupt in tribuna oficiala, iar pentru acest lucru este nevoie in principal ca justitia sa fie independenta, neaservita politicului, coruptia in randul politicienilor sa dispara iar aceasta clasa politica sa treaca prin filtrul lustratiei!

Pe 24 ianaurie, la ora 20:00 vom da mana cu mana si vom invarti hora fratiei in Piata Victoriei! Haideti sa ne mobilizam si sa venim foarte multi pentru ca aceasta hora sa se intinda in toata Piata Victoriei! Pentru noi va fi si Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti si impotriva noului guvern propus de conducerea PSD+ALDE la comanda lui Dragnea! Propunem persoanelor cu masini care se afla in trafic sa ramana in trafic si sa ne sustina pe perioada protestului venind la ei cu steaguri, afise si multa voie buna!

Dupa hora, lumea a inceput sa plece.Lumea s-a prins iar in hora.In Piata sunt in continuare circa 500 de persoane care scandeaza, sufla in goarne, bat in tobe si flutura steaguri. Justitie nu coruptie, Jos comunistii, PSD ciuma rosie - printre scandarile preferat. Multe dintre masinile care trec prin piata claxoneaza in semn de sustinereSi la Oradea are loc un protest care a luat forma unei hore, sub deviza "Hai sa dam mana cu mana, sa #rezistam impreuna"Circa 600 de oameni sunt acum in Piata Victoriei. Mare parte dintre protestatari s-au prins in Hora Unirii. Dupa Hora lumea a inceput sa scandeze "Romania, Romania" si "PSD ciuma rosie"