Huiduieli in timpul discursurilor oficialitatilor la manifestarile organizate la Iasi de ziua Unirii principatelor: Vrem autostrada, nu penali pe strada

Scandarile au inceput odata cu discursul consilierului prezidential Andrei Muraru, continuand si in timp ce la microfon erau prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras si seful Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, lider al filialei judetene a PSD.Dintr-o alta zona a Pietei Unirii s-au auzit scandari prin care oamenii cereau unirea Romaniei cu Republica Moldova.Dupa discursurile sustinute de oficialitati, au fost depuse coroane la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, moment urmat de o parada militara.La finalul paradei, cateva zeci de persoane s-au prins in Hora Unirii.Dupa manifestarile din Piata Unirii, oficialitatile vor merge la Manastirea "Trei ierarhi", unde vor depune jerbe de flori la mormantul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, in timp ce in Piata Unirii participantilor le vor fi impartite placinte.In jurul statuii lui Cuza din Piata Unirii a fost desfasurat un steag de mari dimensiuni.Manifestarile din Piata Unirii au inceput la ora 11.00, in prezenta a aproximativ 3.000 de oameni. Intre cei prezenti s-a aflat un grup care a strigat "Unire", avand pancarte cu mesajele "Unirea obiectiv national", "1918 - Unire, 2018 - Reunire". De asemenea, mai multe persoane au avut pancarte cu mesaje pentru inceperea lucrarilor la autostrada Iasi-Targu Mures - "Cerem autostrada marii Uniri".Inaintea ceremoniilor, participantilor le-au fost impartite stegulete tricolore. De asemenea, mai multe persoane au impartit "Proclamatia de la Iasi" - un document in zece puncte, prin care se cer investitii pentru Iasi, referendum pe tema modificarilor la legile justitiei, interzicerea accesului in functii a persoanelor condamnate penal, reducerea numarului de parlamentari si depolitizarea administratiei centrale si locale.La manifestari au fost prezente autoritati locale si judetene, parlamentari, sefi ai institutiilor din judet, precum si liderul PNL, Ludovic Orban, fostul premier Victor Ponta si Majestatea Sa Margareta.