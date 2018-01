 Ministerul Educatiei: 40 de gradinite finalizate si date in folosinta, in anul 2017

40 de gradinite au fost construite si date in folosinta, in 2017, in cadrul Proiectului Reforma Educatiei Timpurii in Romania (P.R.E.T.), derulat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN) prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Retelei Scolare si Universitare (UMPMRSU), arata un comunicat de presa al MEN. Potrivit sursei citate, in 2018, alte 47 de gradinite urmeaza sa fie finalizate.









Cele 40 de gradinite se adauga celor 130 de gradinite construite in perioada 2013-2016.





Conform acordului de imprumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), in valoare de 80,75 milioane Euro, finantarea se acorda pentru construirea de gradinite cu program normal cu 2, 3 si 4 sali/grupa.









"In acest moment, alte 47 de unitati de invatamant prescolar se afla in diverse stadii de executie, termenul de finalizare estimat fiind 2018. Tot in acest an, UMPMRSU va lansa procedura de achizitie a lucrarilor de executie pentru inca 156 de gradinite. In vederea demararii si/sau finalizarii acestor obiective de investitii, Ministerul Educatiei Nationale mizeaza in mod nemijlocit pe sprijinul si implicarea autoritatilor locale, esentiale pentru buna derulare a proiectului", arata comunicatul Ministerului Educatiei.













Proiectul privind Reforma Educatiei Timpurii (P.R.E.T.), cofinantat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul Romaniei, are ca obiective principale construirea a 380 de gradinite noi si dotarea lor cu mobilier. Data de finalizare: 31 decembrie 2019 (cu posibiltate de prelungire).