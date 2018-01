Comisia Europeana discuta miercuri "ultimele evolutii din Romania". O dezbatere despre justitia din Romania, programata si in Parlamentul European, pe 7 februarie

O discutie despre "ultimele evolutii din Romania" figureaza pe agenda de miercuri, 24 ianuarie, a Comisie Europene: "Derniers developpements sur la situation en Roumanie. Communication orale de M. TIMMERMANS".De asemenea, grupul europarlamentar al Verzilor/Aliantei Libere Europene a propus ca in sesiunea plenara a Parlamentului European din luna februarie sa aiba loc o dezbatere privind legile justitiei din Romania. Ska Keller, co-presedinte al grupului europarlamentar al Verzilor, a declarat pentru HotNews.ro ca "statul de drept in Romania este in pericol, iar guvernul nu asculta cu atentie societatea civila".Dezbaterea urmeaza sa aiba loc pe 7 februarie. Decizia a fost luata joia trecuta, in conferinta presedintilor grupurilor din Parlamentul European."Uniunea Europeana nu permite nicio bresa in sistemul de justitie din nicio tara membra, fiindca ar fi un risc major pentru intreaga Uniune. Nu poti sa te transformi intr-un stat mafiot si sa ramai membru al UE, asta trebuie sa inteleaga grupurile de interese din PSD si ALDE!", declara saptamana trecuta pentru Hotnews.ro Siegfried Muresan, europarlamentar si purtatorul de cuvant al Partidului Popular European."Desemnarea drept prim-ministru a unui fost europarlamentar care a aparat in plenul Parlamentului European atacurile la adresa justitiei din Romania reprezinta un motiv suplimentar de ingrijorare. Tot Parlamentul European a auzit-o pe Viorica Dancila mintind cu privire la situatia din Romania la inceputul anului", mai spunea europarlamentarul roman.