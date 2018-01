Ziua Unirii Principatelor - Scurte ceremonii militare, depuneri de coroane si Hora Unirii. La Iasi, vor fi prezenti Majestatea Sa Margareta si Principele Radu

Cateva mii de ieseni sunt asteptati miercuri, la manifestarile organizate de Ziua Unirii Principatelor Romane, unde, alaturi de oficialitati, vor fi prezenti in Piata Unirii Majestatea Sa Margareta si Principele Radu, aflati la Iasi in prima vizita regala in judetele tarii din Anul Centenar 2018, potrivit news.ro.



Primarul Mihai Chirica a facut apel la cei care au protestat fata de modificarile la legile justitiei sa vina la ceremonii. La Focsani, autoritatile au programat un spectacol folcloric, iar imnul national va fi intonat de Marcel Pavel, la manifestari fiind asteptate, de asemenea, cateva mii de persoane. La Galati, se va dansa Hora Unirii la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, iar o suta de fete din Romania si Republica Moldova vor defila in costume populare. In alte orase din tara, sunt programate manifestari modeste, care includ ceremonii militare si depuneri de coroane de flori.

Iasi - Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si Principele Radu vor lua parte la sarbatoarea publica din Piata Unirii

Alaturi de oficialitatile municipiului si judetului Iasi, Majestatea Sa si Alteta Sa Regala vor depune coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la statuia Regelui Ferdinand, la portretul Regelui Mihai I de la Mitropolie si la mormantul lui Alexandru Ioan Cuza de la Biserica Trei Ierarhi.

La Primaria Municipiului Iasi, Principele Radu va participa la sarbatorirea unui deceniu de infratire a autoritatilor locale din Iasi si Chisinau, la lansarea volumului "Iasul, leagan al unirii neamului romanesc" si la vernisajul expozitiei de fotografie dedicata Municipiului Chisinau.

Manifestarile oficiale de Ziua Principatelor Unite vor avea loc, la fel ca in anii precedenti, in Piata Unirii din municipiu, incepand cu ora 11.00.

Primarul Iasiului, Mihai Chirica, spune ca, foarte probabil, din partea Presedintiei va fi prezent la eveniment un consilier prezidential, in timp ce sefii Coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, nu au confirmat prezenta la Iasi.

"Am trimis invitatii tuturor, dar nu avem foarte multe confirmari. Presedintia va trimite cel putin un consilier prezidential. Din partea Guvernului nu am avut pe cine contacta, pentru ca inca nu avem prim-ministru. Vor fi prezenti senatori, deputati din Iasi si din alte judete, primarul de la Chisinau, alaturi de 300 de cetateni basarabeni. Daca oficialitatile de la Bucuresti vor sa vina, sunt binevenite", a afirmat Mihai Chirica.

Intrebat daca il asteapta la Iasi si pe Liviu Dragnea, cu care se afla in conflict de peste un an, Chirica a raspuns afirmativ, motivand ca "nu putem transforma un moment festiv in ranchiuna politica".

Totodata, Mihai Chirica a facut apel la cei aproximativ 3.000 de ieseni care au protestat sambata fata de legile Justitiei sa vina la manifestarile de Ziua Principatelor Unite.

In programul manifestarilor de la Iasi sunt incluse discursuri ale politicienilor, depuneri de coroane la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, parada militara, dar si Hora Unirii. La finalul evenimentului, primaria va imparti participantilor placinte, precum si ceai sau vin fiert.

Surse din mediul politic local afirma ca la manifestari vor fi prezenti liderul PNL Ludovic Orban, dar si fostul premier Victor Ponta.

In ultimele zile, Piata Unirii din Iasi a fost curatata de zapada, iar echipe de muncitori au maturat intreaga zona unde vor avea loc manifestarile oficiale.

Focsani - Imnul National, intonat de Marcel Pavel

La Focsani, manifestarile dedicate Micii Uniri sunt programate sa inceapa la ora 15.20, cu un exercitiu Drill Team, care va fi urmat de un spectacol folcloric.

La ora 16.00, va avea loc trecerea in revista a Garzii de Onoare, moment urmat de intonarea Imnului National, in interpretarea lui Marcel Pavel, Vlad Mirita si Andrei Lazar.

Cei prezenti in Piata Unirii vor asista apoi la un moment evocator - vor prinde viata mari conducatori din istorie, de la Burebista si Decebal, pana la artizanii micii Unirii, in interpretarea actorilor Sebastian Stan, Vlad Radescu, Ioan Isaiu, Claudiu Istudor, Ion Dichiseanu. Momentul va dura circa 20 de minute si va fi urmat de discursuri ale oficialitatilor.

Ceremoniile se vor incheia cu Hora Unirii si cu retragerea cu torte a militarilor din Garnizoana Focsani, conform programului anuntat de autoritati.

Alba Iulia - Hora Unirii si spectacol sustinut de elevi

La Alba Iulia, manifestarile se vor desfasura miercuri dimineata in Sala Unirii, unde vor avea loc alocutiuni despre semnificatia istorica a Unirii Principatelor Romane, iar apoi este programat un spectacol sustinut de catre elevii Colegiului National Militar "Mihai Viteazul" si reprezentantii Cercului Militar Alba Iulia. Manifestarile se vor incheia cu "Hora Unirii" interpretata de Fanfara judetului Alba, in care se vor prinde toti participantii.

La Sebes, Mica Unire va fi sarbatorita printr-un spectacol artistic prezentat de Ansamblul Folcloric "Augustin Bena" al judetului Alba si solisti Maria Filimon, Catalin Hasa, Roxana Reche, Nicolae Pluta, Dorina Narita, Floricica Moga, alaturi de ansamblul de dansuri populare.

La finalul spectacolului, participantii sunt invitati la traditionala Hora a Unirii.

Si la Cugir sunt organizate miercuri manifestari pentru a marca Mica Unire, iar programul va cuprinde poezii si cantece patriotice care vor fi sustinute de catre Fanfara Casei de Cultura Cugir, Grupul "Mladite Cugirene", apartinand Scolii Gimnaziale Nr. 3 Cugir, Cercul de Teatru al Casei de Cultura Cugir. Programul se va incheia tot cu traditionala Hora a Unirii.