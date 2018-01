In denuntul lui Gheorghe Stefan in dosarul Ionel Arsene este mentionat redactorul sef al Romaniei Libere din 2013, care ar fi urmat sa primeasca bani pentru articole critice la adresa lui Culita Tarata / Dan Turturica neaga orice implicare

In motivarea deciziei Tribunalului Bacau se arata ca "din actul de sesizare rezulta ca in vara anului 2013, in restaurantul (...) din Bucuresti, S.G. (Gheorghe Stefan, in acea perioada primarul municipiului Piatra Neamt si presedinte PDL Neamt) i-a dat lui A.I. (Arsene Ionel, in acea perioada presedinte PSD Neamt si deputat din partea aceleiasi formatiuni politice) suma de 100.000 euro pentru ca acesta din urma sa-si exercite indirect influenta asupra lui H.G. (Horia Georgescu - n.r.), presedinte al Agentiei Nationale de Integritate, cu scopul de a-l declara incompatibil pe T.C. (Culita Tarata, in acea perioada presedintele Consiliului Judetean Neamt si presedintele UNPR Neamt)".Potrivit sursei citate, Gheorghe Stefan a sustinut, in acelasi denunt, ca i-a dat 15.000 euro lui Ionel Arsene, in timp ce se aflau la un hotel din Bucuresti, banii urmand a fi remisi redactorului sef de la acea vreme al ziarului Romania Libera, in scopul publicarii unor articole denigratoare despre presedintele CJ Neamt (functia era ocupata de Culita Tarata - n.r.).Dan Turturica, in prezente redactor sef al site-ului televiziunii Digi24.ro, se declara nevinovat, afirmand ca nu exclude nici varianta ca lui Gheorghe Stefan sa-i fi jucat "feste" memoria""Dar nu exclud nici ca mentionarea in denunt a "redactorului sef al cotidianului Romania Libera" sa fi fost deliberata, parte a unei campanii mai largi a mafiei politice transpartinice impotriva tuturor celor care sustin lupta anticoruptie", afirma Turturica, pe contul sau de Facebook.Iata mai jos postarea sa:"Am facut ce am facut si iar am ajuns subiect de presa. Pentru a treia oara in ultimul an.Prima oara, cand domnul Dragnea a declarat public ca "Turturica tot suna pe la ambasade ca sa afle informatii despre sotul doamnei Sevil Shhaideh." A doua oara pentru ca acelasi lider PSD a avut o nedumerire despre cum imi permit o casa de sute de mii de euro.Astazi, subiectul este, dupa cum il trateaza Antena 3, ca "DNA loveste intr-un jurnalist sustinator al sistemului."Dezvaluirea se bazeaza pe doua fraze din motivarea deciziei Tribunalului Bacau prin care Arsene a fost lasat in libertate din care reiese ca, in denuntul facut la DNA, Gheorghe Stefan a declarat ca banii pe care Ionel Arsene i-ar fi cerut, cei 100.000 de euro care fac obiectul dosarului DNA￯ "au fost primiti pentru a fi inmanati prin intermediari (consiliera sa personala si redactorul sef al cotidianului Romania Libera) lui HG," dar si pentru publicarea "unor articole denigratoare despre TC".Singura informatie reala vehiculata in aceasta campanie sustinuta de burtiere bombastice de tipul "Seful site-ului Digi24, implicat intr-un dosar penal" este ca, desi numele meu nu a fost mentionat explicit, am fost, intr-adevar, intre 2006 si 2014 redactorul sef al "Romaniei libere".Atat. In rest, multa manipulare.Ca si in toamna, cand am raspuns acuzatiilor privind provenienta banilor cu care eu si familia mea mi-am construit casa, o fac pentru toti cei care ma citesc si pentru care adevarul are cu adevarat valoare.1. Nu am primit, niciodata, nicio suma de bani de la Ionel Arsene sau de la vreun alt politician. Nici pentru a intermedia vreo actiune a autoritatilor pentru sau impotriva cuiva si nici pentru a publica vreun articol.2. Am publicat de-a lungul ultimilor 20 de ani, fie ca redactor-sef al "Romaniei libere", fie al "Evenimentului zilei", mii de articole despre afacerile ilegale ale lui Gheorghe Stefan, cat si despre cele ale lui Culita Tarata si ale altor mii de infractori dovediti sau scapati din mainile justitiei. Niciodata nu am facut-o decat pe baza argumentelor si probelor prezentate de autorii articolelor. De foarte multe ori, am fost editorul care a decis publicarea unor dezvaluiri in premiera despre oameni importanti ai momentului, pe care nimeni nu indraznea sa-i atinga, pentru ca dovezile prezentate de jurnalistii care le documentasera erau imbatabile.3. Nu am nicio calitate in dosarul DNA in care este implicat Ionel Arsene si in niciun alt dosar. Nici macar cea de martor.4. Acest dosar a plecat de la denuntul lui Gheorghe Stefan impotriva lui Ionel Arsene, din care reiese, daca avem incredere in buna credinta a denuntatorului, ca acesta nu i-a returnat banii pe care ii daduse pentru a-l "executa" pe Culita Tarata. De ce dorea "Pinalti" sa-i fie returnati banii? Pentru ca, dupa cum spun procurorii, planul pentru care sustine ca platise nu a fost indeplinit. Asadar si daca i s-a promis intr-adevar asta, "cumpararea de influenta" pe care a finantat-o nu s-a realizat. Iar acest lucru reiese clar, potrivit procurorilor, din interceptarile convorbirilor dintre partile implicate in dosar. Altfel, nu ar fi existat motive ca Gheorghe Stefan sa-i ceara lui Arsene banii inapoi si nici sa i se promita lucruri in schimb. In afara celor doua fraze din denunt, "redactorul-sef al 'Romaniei libere'" nu este mentionat de nimeni, nicaieri. Si asta in conditiile in care vorbim de o lunga perioada in care toate conversatiile celor implicati au fost monitorizate.5. Nu exclud nici ca motivul pentru care Gheorghe Stefan vorbeste in denuntul sau de "redactorul sef al cotidianului Romania Libera" sa fie unul mult mai prozaic. Intr-un denunt facut la aproape cinci ani de la producerea faptelor, cum este cazul in acest dosar, dupa sute sau mii de alte aranjamente oculte, multe documentate deja de DNA, memoria poate juca feste, iar numele si evenimentele se pot amesteca.Cu atat mai mult cu cat este vorba de reproducerea afirmatiilor unui alt personaj. Nu ar fi prima oara cand se intampla astfel, iar asta s-a mai vazut cel putin intr-un alt dosar plecat de la un denunt al lui Gheorghe Stefan, care s-a incheiat cu o achitare deoarece, in decursul procesului, Gheorghe Stefan si ceilalti martori s-au contrazis flagrant.6. Dar nu exclud nici ca mentionarea in denunt a "redactorului sef al cotidianului Romania Libera" sa fi fost deliberata, parte a unei campanii mai largi a mafiei politice transpartinice impotriva tuturor celor care sustin lupta anticoruptie.7. Ce argument mai bun pot aduce cei condamnati pentru coruptie pentru a-si sustine teza ca sunt victime ale "sistemului" decat ca toti cei care sustin activ o justitie independenta si lupta anticoruptie sunt la randul lor corupti? Pana nu demult, tintele lor au fost procurorii, judecatorii si ofiterii de informatii. De o vreme incoace, au intrat in colimator si cei care, desi nu sunt implicati direct in efortul justitiar, il sustin. Ambasadori, directori de multinationale, lideri ai societatii civile si mai nou jurnalisti.8. Vestea buna? Vor esua. In final, manipularea nu va putea invinge adevarul".