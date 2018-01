Horia Georgescu, despre dosarul Ionel Arsene: Modalitatea in care numele meu era folosit, fara stiinta mea, nu imi poate fi imputata

''In legatura cu mentionarea numelui meu din dosarul penal ce il priveste pe domnul Arsene Ionel, fac urmatoarele precizari: atat DNA cat si instanta de judecata au stabilit, in mod clar si fara echivoc, ca 'remiterea sumei de bani NU a avut finalitatea urmarita...' (adica realizarea traficului de influenta la Horia Georgescu). De asemenea, numele meu nu apare in niciun proces verbal de interceptare a comunicatiilor de orice natura, astfel cum rezulta din documentele facute publice de catre parchet si instanta de judecata. Modalitatea in care numele meu era folosit, fara stiinta mea, nu imi poate fi imputata'', a scris fostul sef al ANI, marti, pe pagina sa de Facebook.Reactia vine in urma aparitiei motivarii deciziei Tribunalului Bacau de a respinge arestarea preventiva a presedintelui CJ Neamt, Ionel Arsene, dispunand in schimb plasarea lui sub control judiciar.Dosarul in care este cercetat Arsene a fost deschis in mai 2017, in urma unui denunt formulat de fostul primar al municipiului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan."Din actul de sesizare rezulta ca, in vara anului 2013, in restaurantul (...) din Bucuresti, S.G. (in acea perioada primarul municipiului Piatra Neamt si presedinte PDL Neamt) i-a dat lui A.I. (in acea perioada presedinte PSD Neamt si deputat din partea aceleiasi formatiuni politice) suma de 100.000 euro pentru ca acesta din urma sa isi exercite indirect influenta asupra lui H.G. (Horia Georgescu - n.r.), presedinte al Agentiei Nationale de Integritate, cu scopul de a-l declara incompatibil pe T.C. (in acea perioada presedintele Consiliului Judetean Neamt si presedintele UNPR Neamt)", se precizeaza in motivare.