UPDATE Curtea Constitutionala admite sesizarea lui Iohannis referitoare la legea care anula suspendarea functionarilor publici trimisi in judecata

"Am avut o obiectie de neconstitutionalitate a Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici, obiectie ridicata de presedinte, pe care am admis-o si am stabilit ca - abrogarea textelor care vizau posibilitatea suspendarii de drept a contractelor de munca a functionarilor publici care au fost trimiti in judecata - a fost abrogata ilegal", a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu.In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz.Luna trecuta, seful statului a transmis la CCR aceasta sesizare cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici.Actul normativ mentinea abrogarea prevederii potrivit careia functionarii publici sunt suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni, inclusiv de coruptie si de serviciu.In sesizare, presedintele Iohannis preciza ca abrogarea suspendarii raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata incalca dispozitiile art. 1 alin. (3) si (4), art. 16 alin. (1) si art. 54 alin. (2) din Constitutie."In jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a retinut ca sanctiunea prevazuta de art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999, cea a suspendarii de drept a raportului de serviciu al functionarului public trimis in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor prevazute la art. 54 lit. h), are ca finalitate protejarea autoritatii sau a institutiei publice fata de pericolul continuarii activitatii ilicite si al extinderii consecintelor periculoase ale faptei penale savarsite de catre functionarul public", arata seful statului.El sustinea ca, tinand cont de natura administrativa a acestei masuri, "nu se pune problema nerespectarii prezumtiei de nevinovatie, care va trebui insa respectata pe tot parcursul desfasurarii intregului proces penal pornit impotriva respectivului functionar public, pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare"."Aceasta sanctiune este una temporara si urmareste un scop legitim, fiind in concordanta cu exigentele constitutionale. Functionarul public al carui raport de serviciu a fost suspendat isi reia activitatea in conformitate cu art. 86 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, in cazul in care s-a dispus clasarea sau renuntarea la urmarirea penala ori achitarea sau renuntarea la aplicarea pedepsei ori amanarea aplicarii pedepsei, precum si in cazul incetarii procesului penal. De asemenea, respectivului functionar public ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare. Prin raportare la scopul legitim avut in vedere de legiuitor, masura este justificata de necesitatea asigurarii autoritatii si integritatii functiei publice. Masura suspendarii raportului de serviciu vizeaza doar infractiuni de o anumita gravitate: infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori situatia unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face persoana ce detine functia publica incompatibila cu exercitarea respectivei functii publice", mentiona Iohannis.Seful statului arata ca, avand in vedere ca functia publica implica ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica, standardele privind integritatea si deontologia functionarului public trebuie sa fie astfel stabilite incat faptele penale savarsite de acesta in timpul ocuparii unei functii publice sa nu se rasfranga asupra institutiei publice."Intr-adevar, suspendarea sa este obligatorie si automata potrivit Legii nr. 188/1999, insa nimic din aceasta lege nu arata ca scopul masurii de suspendare este punitiv, ci mai degraba de precautie si provizoriu, in masura in care priveste apararea interesului public, prin suspendarea din functie a unei persoane acuzate de comiterea unei infractiuni de serviciu, si, astfel, de prevenire a altor posibile acte similare sau consecinte ale unor asemenea acte", se arata in sesizare.Cu privire la integritatea in functia publica, presedintele Iohannis sublinia ca CCR a dezvoltat o ampla jurisprudenta, aratand ca exercitarea functiilor si demnitatilor publice trebuie sa se realizeze in coordonatele statului de drept: "Statul de drept presupune, pe de o parte, capacitatea acestuia de a asigura cetatenilor servicii publice de calitate si de a crea premisele pentru increderea cetatenilor in institutiile si autoritatile publice. Aceasta presupune obligatia statului de a impune standarde etice si profesionale in special celor chemati sa indeplineasca activitati ori servicii de interes public si, cu atat mai mult, celor care infaptuiesc acte de autoritate publica, adica pentru acei agenti publici sau privati care sunt investiti si au abilitarea de a invoca autoritatea statului in indeplinirea anumitor acte sau sarcini. Statul este dator sa creeze toate premisele - iar cadrul legislativ este una dintre ele - pentru indeplinirea functiilor statului de catre profesionisti care indeplinesc criterii profesionale si de probitate morala".Astfel, seful statului aprecia ca abrogarea unor dispozitii din legea supusa controlului de constitutionalitate determina diminuarea standardelor de integritate cu privire la exercitarea unei functii publice si afecteaza profund increderea cetatenilor in institutii.El mentiona ca pentru protejarea integritatii si prestigiului functiei publice investite cu autoritate de stat legiuitorul a prevazut suspendarea din functie la momentul trimiterii in judecata sau al arestului preventiv pentru: membrii Guvernului; alesii locali; salariati; judecatori si procurori; judecatorii constitutionali; notarii publici; practicienii in insolventa; personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti, aratand ca aceste considerente sunt valabile si in cazul functionarilor publici, sanctiunea administrativa a suspendarii de drept a raportului de serviciu fiind una care intareste efectul disuasiv al protejarii integritatii in functia publica si al increderii cetatenilor in persoanele care sunt investite cu autoritate de stat.Seful statului considera si ca introducerea posibilitatii de delegare a competentei de organizare a concursului pentru ocuparea functiilor publice prin ordin al presedintelui ANFP incalca Legea fundamentala.Presedintele preciza ca prin solutia legislativa se ajunge la situatia ca un aspect esential care vizeaza raportul de serviciu, reglementat de legea organica, sa fie delegat printr-un act administrativ.Pe 14 noiembrie, Camera Deputatilor a adoptat proiectul de modificare a Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, mentinand abrogarea prevederii potrivit careia functionarii publici sunt suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni, inclusiv de coruptie si de serviciu.Camera Deputatilor a respins, astfel, obiectiile presedintelui Klaus Iohannis, continute in cererea de reexaminare asupra acestui proiect, adoptat initial de Parlament in iunie 2016.