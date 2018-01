Jandarmul care a lovit mai multi protestatari, cercetat de Parchetul Militar pentru purtare abuziva

"La data de 22 ianuarie 2018, procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de purtare abuziva (...) constand in aceea ca unul dintre jandarmii din dispozitivul desfasurat pentru mentinerea ordinii si linistii publice a agresat fizic una sau mai multe persoane, pe fondul unei busculade create in zona cordonului de protectie", a anuntat, marti, Parchetul instantei supreme, citat de News.ro.Imagini cu jandarmul care loveste cu pumnul participanti la protestele de sambata din Piata Universitatii au fost distribuite intens pe retelele sociale, provocand reactii vehemente.Barbatul ii loveste puternic de mai multe ori cu pumnul pe unii dintre cei care incearca sa forteze cordonul de jandarmi pentru a ocupa carosabilul. Acesta a fost singurul moment in care s-au produs violente in Piata Universitatii, unii dintre participanti sustinand ca la originea lor s-a aflat un grup de cateva zeci de persoane, unele dintre acestea fiind ulterior eliminate din randurile protestatarilor.Ulterior, politistul Marian Godina a prezentat pe pagina sa de Facebook o imagine din care reiese ca jandarmul a facut parte si din dispozitivul care s-a aflat la DNA cand liderul PSD Liviu Dragnea a fost la audieri.Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a spus ca reactia jandarmului a fost determinata de comportamentul manifestantilor, intrucat dispozitivul de jandarmi avea obligatia de a asigura ordinea publica si de a mentine soseaua libera. Enache a adaugat ca protestatarii si-au asumat reactia fortelor de ordine in mometul in care si-au schimbat modul de manifestare.Luni, seful Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, a anuntat ca jandarmul isi va continua activitatea pana cand i se va demonstra vinovatia. El a confirmat indirect ca este acelasi jandarm care l-a protejat pe Liviu Dragnea la DNA, cand acesta a fost la audieri, imbrancind jurnalistii, spunand ca atunci nu i-a fost aplicata cercetarea disciplinara pentru ca nu s-a dovedit ca a facut ceva gresit.