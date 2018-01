Cum am "numarat" 70.000 de oameni la protestul de sambata. O explicatie si pentru Liviu Dragnea

"Unde au fost 70.000 de oameni? Eu m-am uitat pe evaluarile oficiale, au fost 25.000 (...)" a declarat luni, liderul PSD Liviu Dragnea.

---E bine de precizat din start ca Jandarmeria nu face estimari oficiale si nici nu dispune de tehnica specializata pentru numararea oamenilor dintr-o multime. O spune chiar Jandarmeria intr-un comunicat de presa publicat in februarie 2017 dupa zilele consecutive de manifestari de amploare din Piata Victoriei.Pe atunci, mare parte din presa relata despre cei 200-250.000 de oameni care au iesit in noaptea de duminica, 5 februarie 2017, in Piata Victoriei. O alta parte a presei incerca sa minimizeze amploarea protestului si anunta "pe surse" sau citand "Jandarmeria" ca in Piata Victoriei au fost mult mai putini oameni."Reamintim ca Jandarmeria Romana nu face estimari oficiale in ceea ce priveste numarul de participanti la adunarile publice, nu are atributii legale si nici instrumente specializate in acest sens, putand realiza doar o proiectie in ceea ce priveste dimensionarea dispozitivelor proprii de ordine si siguranta publica. Obligativitatea declararii numarului estimativ de participanti la o adunare publica apartine integral organizatorului evenimentului, in situatia in care se respecta prevederile legale [...]", raspundea Jandarmeria. ( SURSA De precizat ca si la acel moment discutam de un guvern PSD impotriva caruia erau organizate protestele, iar Ministerul de Interne era condus tot de catre Carmen Dan.E bine de stiut ca, la fel ca si Jandarmeria, presa nu dispune de tehnica specializata pentru numaratoarea oamenilor participanti la o adunare publica. Astfel, estimarile date de o parte a presei - inclusiv HotNews.ro - se bazeaza pe alti factori precum: suprafata ocupata de oameni, densitatea oamenilor observata in teren, lungimea unei coloane si viteza de deplasare etc.Mai mult, datorita faptului ca protestele in Bucuresti au fost numeroase in ultimii 10-15 ani, exercitiul estimarii multimilor a devenit mai usor, prin repetitie, pentru multi dintre reporterii din teren.In plus, aparitia telefoanelor inteligente si accesul facil la aplicatii care pot masura suprafata pe Google Maps, de exemplu, fac si mai usoara estimarea unei multimi in timp real. Chiar si asa, din exercitiul protestelor anterioare, unele dimensiuni sunt deja cunoscute reporterilor care au trecut prin zeci de astfel de adunari ce au loc de obicei cam in aceleasi locuri din Bucuresti.Spre exemplu, se stie ca in zona fantanii de la Universitate si pe trotuarele din zona, pe circa 1.500 de mp, se pot aduna cam 3-4.000 de oameni pana cand deja multimea incearca sa intre pe carosabil. Similar si pentru zona trotuarelor si treptelor din fata Teatrului National.Sambata seara (20 ianuarie), aceasta capacitate a fost greu incercata. Jandarmii au ales - in premiera - sa instaleze garduri intre trotuar si carosabil pentru a impiedica multimea sa ocupe bulevardul. In consecinta, zonele de pe trotuar au ajuns la suprasaturatie, iar multe persoane au ramas in pasaj sau au stat la suprafata in alte zone - spre piata Rosetti, spre Coltea, la statui, pe bd Elisabeta etc - facand multimea greu de estimat.Numarul protestatarilor a crescut insa atat de mult, incat in cele din urma cordonul de jandarmi a fost spart, iar lumea a ocupat bulevardul si rondul de la Universitate, iar spatiul ocupat de multime a inceput sa se contureze mai bine.Multimea adunata in Piata UniversitatiiFoto: Captura Facebook - Digi FM. Cum am ajuns la aceasta estimare? Cei cativa reporteri HotNews.ro aflati in teren au urmarit pana unde se intinde multimea si, in general, ce densitate de oameni regasim in diferite zone. Astfel, am vazut ca multimea se intindea pe Bulevardul Balcescu (Magheru) pana dincolo de Sala Dalles, pe bd Bratianu pana in zona Spitalului Coltea, iar pe bulevardul Elisabeta, pana aproape de Restaurantul La Mama.Spre comparatie, la cel mai mare protest post-Colectiv din 2015, cel din 4 noiembrie in urma caruia guvernul Ponta si-a dat demisia, zona Universitatii a fost ocupata de circa 35.000 de oameni (dupa cum aratau estimarile din mai toata presa). La acel protest - la care au participat si reporterii HotNews.ro ce acum s-au aflat in piata - multimea nu se intindea chiar pe o suprafata la fel de mare. ( o poza de sus de la acel protest, aici Mai mult,, iar lumea continua sa vina in numar mare in Piata. Numai dinspre Piata Unirii, pe bd I.C. Bratianu veneau grupuri-grupuri pe carosabilul pe care a fost oprita circulatia.In jurul orei 19:20 multimea incepuse deja sa se puna in miscare pe bd. I.C. Bratianu de la Piata Universitatii spre Piata Unirii, in timp ce numerosi protestatari care se indreptau spre Universitate din aceeasi directie s-au alaturat din drum marsului.Nu de putine ori, o multime pusa in miscare poate fi mai usor "de numarat" decat una stationara, insa e nevoie de putina rabdare din partea reporterului sa stea in acelasi loc cat timp trece toata coloana pe langa el si sa estimeze - in medie - cam cati oameni trec intr-un anumit interval de timp. Cu alte cuvinte, reporterul trebuie sa estimezesi sa o raporteze laReporterul HotNews.ro care semneaza acest articol a realizat "numaratoarea" multimii aflate in mars din zona Magazinului Cocor, acolo unde bulevardul IC. Bratianu se desparte in zona de suprafata si bretelele care duc inspre pasajul subteran de la Unirii. Vorbim de o zona destul de larga, dar bine definita, dreapta (blocarea coloanei in mars ar da peste cap calculul) si ce poate fi observata mai usor de la inaltime, de pe parapetele pasajului subteran Unirii.Foto: Zona de pe bd. I.C. Bratianu care actioneaza ca o palnie pentru coloana de manifestanti...Foto: Locul de unde reporterul HotNews.ro observa coloana de manifestantiAstfel, am cronometrat timpul de care a avut nevoie intreaga coloana de manifestanti sa treaca de acel punct si am numarat cam cati oameni treceau de acel punct, estimand grupurile la diverse intervale de cate zece secunde. Astfel, dupa ce toata coloana a trecut, am putut sa facem un calcul estimativ., impreuna cu masinile Jandarmeriei, sa ajunga in acel punct. De precizat ca multimea din fata a ajuns in Piata Constitutiei in jurul orei 19:50, cand multa lume inca nici nu plecase inca de la Universitate. Practic, distanta de circa 2 km intre Universitate si Piata Constitutiei, via Piata Unirii, a fost constant ocupata de coloana de oameni.In tot acest timp, in medie, am numarat- cel observat direct de reporter. La aceasta medie am adaugat 10% pentru persoanele care treceau pe trotuarul din spate, care nu era sub observatie directa.(220 X 55 X 6). Nu am mai luat in calcul multimea de oameni care se aflau deja in fata coloanei pe bd IC Bratianu si la Piata Unirii si care s-au alaturat protestului pe parcurs. Pentru a pastra o retinere in cifra inaintata HotNews.ro, reporterul a dat la ora 20:20 estimarea de circa 70.000 de oameni participanti la protest.Distanta dintre Piata Universitatii si Piata Constitutiei pe unde a trecut coloana: 2 km.---Capul coloanei a ajuns in Piata Constitutiei in jurul orei 19:50, potrivit reporterului care a ramas in fata marsului. Desi piata Constitutiei este destul de larga, multimea care a inceput sa intre nu a ocupat-o uniform, iar in scurt timp au inceput sa apara blocaje, zone aglomerate, iar in zona bulevardului Unirii/fantani s-a creat un dop., impreuna cu subsemnatul, moment in care, probabil din cauza aglomeratiei generate la intrarea in Piata dinspre bulevardul Unirii.Asa cum ziceam, Piata s-a ocupat neuniform, cu multe zone mai libere in partea din stanga sau in fata, dar si cu alte zone incredibil de aglomerate in zona bulevardului Unirii sau in fata Ministerului Finantelor.. Astfel, nu e de mirare ca deja multe persoane au ales sa plece sau sa nu mai astepte sa mai intre in Piata Constitutiei dinspre Bulevardul Unirii.In cele din urma, la momentul orei 21:00, cand cei din piata si-au aprins lumina telefoanelor, Piata Constitutiei arata cam asa...Sursa foto: Digi 24 via Crist CitreAnalizand suprafata ocupata in Google Maps (de zonele ocupate de protestatari stim si de la reporterii HotNews.ro aflati in diferitele locuri in Piata), reiese caMerita discutat, la acest moment, desprei...Multa lume crede, in mod fals, ca numarul persoanelor nu poate depasi numarul de metri patrati de pe o suprafata. In realitate, insa, numarul persoanelor per metru patrat poate fi de cateva ori mai mare chiar.Asa cum s-a mai scris si in timpul protestelor din februarie 2017 - cand subiectul estimarii multimilor era la moda - la un protest in mai multe zone pot fi densitati diferite, zone foarte aglomerate in care abia te poti misca (de patru sau chiar cinci persoane pe metru patrat), dar si zone mult mai libere, cu spatii mari intre participanti (de una, doua persoane pe metru patrat).Pentru protestul de sambata seara din Piata Constitutiei in teren am regasit zone foarte dense, dar si zone mai libere, cu o medie per total pe care noi am aproximat-o la 2-2,5 oameni pe metru patrat.Ce inseamna 2,5 oameni pe metru patrat:Ce inseamna 3 persoane pe metru patrat (imaginea de mai jos: 300 de persoane pe 100 de metri patrati):Astfel,Calculul prezentat mai sus, precum si cifrele inaintate de HotNews.ro in relatarea Live-Text a protestului de pe 20 ianuarie au avut in vedere numarul de protestatari de la un anumit moment. Nu am luat in calcul faptul ca un protest este "mobil", iar protestatarii se schimba intre ei: unii pleaca, altii vin.