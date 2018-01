Klaus Iohannis: Mi-ar fi placut ca partidele din Opozitie sa fi discutat intre ele inainte de consultarile privind desemnarea premierului

Seful statului a reiterat marti, intr-o declaratie acordata reporterilor de la Palatul Cotroceni, ca a "cantarit toate argumentele" atunci cand a decis desemnarea pentru functia de prim-ministru a Vioricai Dancila, propunerea coalitiei majoritate PSD-ALDE."Despre aceste lucruri am vorbit chiar la desemnare, si am spus atunci ca am cantarit toate argumentele si am ajuns la concluzia ca este varianta pe care trebuie s-o accept (...) Majoritatea parlamentara a recomandat-o", a spus Iohannis."Puteam sa chem doar coalitia majoritara (n.r.- la consulari). Nu am facut asa, am vrut sa aflu opinia tuturor partidelor din Parlament. (...) Recunosc ca mi-ar fi facut placere ca la intrebarea catre fiecare grup din opozitie "Ati vorbit cu ceilalti?", sa fi raspuns ca "Da"", a adaugat seful statului.