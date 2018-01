EXCLUSIV Primarul Firea propune infiintarea unei noi institutii in Guvernul Dancila: secretariatul de stat Bucuresti

UPDATE: Intrebata daca este de acord cu infiintarea unui secretariat de stat Bucuresti, Viorica Dancila a raspuns: "Trebuie sa analizez si apoi va raspund."

Primarul Capitalei a explicat pentru HotNews.ro de ce ar fi nevoie de aceasta noua structura: “Pentru ca avem foarte multe blocaje, oameni din ministere care franeaza proiectele Capitalei fara nici un motiv real, atunci cand ajung la avizare. Bucurestiul este cea mai mare aglomerare urbana, cel mai mare centru universitar, aici sunt institutiile centrale ale statului, ambasadele, evenimentele internationale. Sunt tari care au in jur de 3 milioane de locuitori. Noi nu vrem discriminare pozitiva, ci corectitudine”.Nu este inca foarte clar ce probleme va avea de rezolvat acest secretariat de stat, care vor fi atributiile noii structuri, cine o va conduce si cum va evita suprapunerile de competenta cu primariile de sector si primaria Capitalei. “Se simte nevoia acestei structuri. In Anglia exista ministerul Londra, noi macar un secretariat de stat sa avem”, a mai spus primarul Capitalei.Gabriela Firea sustine ca acest secretariat de stat Bucuresti va asigura suport legislativ referitor la sevicii publice pentru ca Ministerul Dezvoltarii este minister initiator, suport legislativ pe probleme de urmbanism si amenajarea teritoriului Bucuresti, coordonarea lucrarilor tuturor Unitatilor Administrativ Teritoriale (UAT) din zona Bucuresti si zona limitrofa, plus investitii ale altor ministere sau autoritati centrale, companii de stat in zona Bucuresti (o abordare integrata a dezvoltarii).De asemena, noua structura va coordona toate structurile si personale din institutiile statului care raspund de municipiul Bucuresti (ANSVSA, ANAF, MEDIU, Directia de Sanatate Publica, invatamant etc), va organiza reuniunile tehnice la marile evenimente sportive sau culturale, faciliteaza legatura intre UAT Bucuresti si autoritatile centrale sau europene. Noul secretariat de stat ar urma sa preia initiative legislative ale Municipiului Bucuresti sau altele din tara pentru a modifica legi sau emite legislatie noua, a mai explicat primarul Firea.