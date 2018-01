ONU: Romania, intre primele zece tari din Europa de Est ale caror populatii vor scadea cel mai mult pana in 2050

Cresterea populatiei la nivel global se va datora cresterii considerabile a numarului de locuitori in cinci dintre cele sase continente locuite ale Pamantului.Potrivit ONU, cele 10 tari ale caror populatii scad cu cea mai mare rapiditate se afla in Europa de Est. Japonia, probabil tara cu cele mai multe provocari demografice analizate, se afla pe cel de-al 11-lea loc in clasament.Multe dintre aceste tari se confrunta cu dificultati economice, populatii care imbatranesc, lipsa fortei de munca specializate si, in unele cazuri, politici de imigrare restrictive, scrie axios.com.Potrivit ONU, in perioada 2017 - 2050, populatia Romaniei va scadea cu 17%.Bulgaria conduce clasamentul acestor tari din Europa de Est, cu o populatie care va scadea cu 23% pana in 2050. Topul este completat de Letonia, cu o scadere de 22%, Republica Moldova, cu 19%, Ucraina, cu 18% si Croatia, cu 17%.Clasamentul este continuat de Lituania, cu 17%, apoi de Romania, cu acelasi procent, Serbia, cu 15%, Polonia si Ungaria, fiecare cu acelasi procent.Apoi, potrivit ONU, intre tarile din Europa de Est dar si din alte regiuni ale lumii ale caror populatie se va diminua considerabil pana in 2050 se numara: Japonia, cu 15%, Georgia, cu 13%, Portugalia, Bosnia si Hertegovina si Estonia - fiecare cu acelasi procent. Populatia Libanului va scadea cu 11%, la fel ca cea a Greciei, populatia Coreei de Sud se va diminua cu 10%, iar cele ale Albaniei si Belarusului, cu cate 9%.In Bulgaria, care se afla pe primul loc in clasament, populatia va scadea cu 1,7 milioane de locuitori pana in 2050 - echivalentul intregii populatii a capitalei si a zonei metropolitane din jurul acesteia.Intre principalele cauze ale acestei scaderi considerabile a populatiei in primele 10 tari din clasament se numara ratele scazute ale natalitatii. Acestea sunt situate intre 1,3 si 1,6, potrivit CIA Factbook. Prin comparatie, in SUA, rata natalitatii este de 1,9.O alta cauza este emigrarea. Milioane de oameni au parasit Estul Europei pentru tari din vestul continentului european in care nivelul de trai este mai ridicat. Un milion de bulgari traiesc in afara granitelor tarilor in care s-au nascut, potrivit The Economist, iar dintre acestia, 700.000 s-au stabilit in alte tari europene.O cauza conexa este rata scazuta a imigrarii. Rata natalitatii din Germania este aproape aceeasi ca cea din Bulgaria, dar in timp ce rata migrarii cetatenilor bulgari este negativa, Germania primeste mai multi migranti decat pierde. Drept rezultat, populatia Germaniei scade intr-un ritm mult mai lent.