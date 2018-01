Vremea ramane in limite normale in urmatoarele doua saptamani; precipitatii slabe, prognozate dupa 28 ianuarie

In, in primele trei zile de prognoza, valorile termice diurne vor fi in limite normale pentru aceasta perioada, iar media lor va fi de 2 - 3 grade. Pana la inceputul lunii februarie vremea va fi in general in incalzire, iar temperaturile maxime, mai ridicate decat in mod obisnuit, vor ajunge, in medie, pana la 10 - 11 grade. In ultimele zile din interval se va resimti o scadere treptata a temperaturilor, cu aproximativ 3 - 4 grade. Temperaturile nocturne vor fi in scadere pana in jurul datei de 24 ianuarie, cand media pe intreaga regiune va fi de -6 grade, apoi vor creste, iar din data de 31 ianuarie vor predomina valorile pozitive. O usoara scadere a temperaturilor minime se va produce in ultimele nopti din intervalul de prognoza. Va ninge izolat la inceputul intervalului, apoi, pana la sfarsitul primei saptamani, conditiile de precipitatii vor fi reduse. In cea de-a doua saptamana probabilitatea ca trecator si in general slab cantitativ sa ploua va fi in crestere.In, dupa trei zile in care temperaturile maxime se vor mentine apropiate de cele specifice acestei perioade, iar media lor va fi de 2 grade, vremea va intra intr-un proces de incalzire treptata, pana in data de 1 februarie, cand media maximelor termice va ajunge la 10 grade si va fi mult mai cald decat in mod normal la aceasta data. In urmatoarele zile se va raci usor, dar pana la sfarsitul intervalului de prognoza media maximelor diurne pe intreaga regiune nu va mai cobori sub 6 grade. Minimele nocturne vor scadea in primele zile pana la o medie de -7 grade, in dimineata zilei de 24 ianuarie, apoi se va incalzi, iar cele mai calde nopti vor fi cele de la inceputul lunii februarie. Dupa data de 3 februarie se va racori si vor fi din nou temperaturi minime negative. Probabilitatea de precipitatii va fi redusa in prima saptamana, dar va creste in cea de-a doua, iar cantitatile de apa vor fi in general slabe.In, in primele trei zile de prognoza, media temperaturilor maxime va fi intre -2 si 0 grade, dupa care va creste, astfel ca la inceputul lunii februarie va ajunge sa se situeze in jurul valorii de 8 grade. Intre 2 si 4 februarie regimul termic diurn va fi in scadere, cu aproximativ 4 grade. Media temperaturilor nocturne se va mentine sub pragul de inghet pe tot parcursul celor doua saptamani. Cele mai mici valori se vor inregistra in diminetile de 24 si 25 ianuarie, cand va fi ger in cea mai mare parte a regiunii, iar minimele termice vor avea o medie in jurul a -13 grade. Probabilitatea de precipitatii va fi mai mare la inceputul intervalului de prognoza si dupa data de 28 ianuarie, dar cantitatile de apa vor fi in general slabe.In, pana in data de 24 ianuarie, temperaturile maxime nu vor avea variatii semnificative, iar media lor se va situa in jurul valorii de 1 grad Celsius, minimele insa vor scadea pana la o medie de -10 grade si va fi ger. In intervalul 25 ianuarie - 2 februarie se va incalzi treptat, iar media temperaturilor diurne va ajunge la 7 - 8 grade, in timp ce minimele vor oscila intre 0 grade si 1 grad Celsius. In ultimele zile de prognoza se estimeaza o scadere a valorilor termice cu 2 - 3 grade. Probabilitatea pentru precipitatii, in general slabe cantitativ, va fi mai mare intre 28 ianuarie si 4 februarie.In, vremea va fi rece in primele zile de prognoza, cu o medie a temperaturilor maxime cuprinsa intre -2 si zero grade si a minimelor intre -13 si -3 grade, cu cele mai scazute valori in diminetile de 24 si 25 ianuarie, cand va fi ger in cea mai mare parte a regiunii. In continuare, pana in data de 2 februarie, se va incalzi considerabil, astfel ca media maximelor va ajunge la 8 grade, iar a minimelor intre zero si un grad. In zilele de 3 si 4 februarie se va raci usor. Vor fi precipitatii, in general slabe cantitativ, in ziua de 22 februarie si, din nou, trecator, in cea de-a doua saptamana de prognoza.In, vremea se va raci pana in data de 24 februarie, cand media temperaturilor diurne va atinge -2 grade, iar a celor nocturne -8 grade. Va urma o perioada de incalzire semnificativa, iar cel mai cald va fi in primele zile ale lunii februarie cand, in medie, maximele termice vor atinge 10 - 11 grade, iar minimele 3 - 4 grade. In ultimele zile de prognoza valorile termice vor scadea usor. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata la inceputul si la sfarsitul intervalului.In, dupa o usoara scadere a valorilor termice diurne, in primele trei zile de prognoza, vremea se va incalzi semnificativ, iar cele mai ridicate medii se vor atinge in jurul datei de 2 februarie, cand vor fi 10 - 11 grade. In ultimele doua zile, regimul termic diurn va fi in scadere usoara. Evolutia temperaturilor minime va fi asemanatoare, cele mai reci nopti vor fi intre 24 si 26 ianuarie, cand media se va situa in jurul valorii de -9 grade si pe arii restranse va fi ger, iar cele mai calde, intre 2 si 4 februarie cand media va fi usor pozitiva. Precipitatii vor fi in prima zi de prognoza si, din nou, din data de 2 februarie. In restul intervalului conditiile vor fi reduse.In, in prima zi de prognoza, media temperaturilor maxime va fi de 4 grade, apoi va scadea pana la un grad Celsius, in data de 24 ianuarie. Ulterior, se va incalzi, astfel ca pana la sfarsitul lunii ianuarie se va ajunge la o medie pe intreaga regiune de 9 grade. In primele zile din luna februarie nu vor mai fi variatii termice diurne semnificative. Noptile vor fi reci, cu temperaturi, in general, sub pragul de inghet, iar cel mai frig va fi intre 24 si 26 ianuarie, cand media minimelor termice se va situa in jurul valorii de -8 grade. Probabilitatea mai mare de precipitatii va fi in prima si in ultimele trei zile de prognoza.La, vremea va fi rece, mai ales in primele trei zile, cand media temperaturilor maxime va fi de -5 grade, iar a minimelor se va situa intre -13 si -8 grade si noptile vor fi geroase. Din data de 25 ianuarie se va incalzi treptat, iar pana la finalul intervalului de prognoza media temperaturilor diurne va oscila intre -1 si 2 grade, iar a celor nocturne intre -10 si -4 grade. Temporar, vor fi precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, pe arii mai extinse la inceputul intervalului si in primele zile din luna februarie.