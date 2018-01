VIDEO Fata de 12 ani, batuta de un coleg in microbuzul scolar. Soferul pare ca a ignorat tipetele copiilor

Pe inregistrare se vede cum o eleva este lovita cu pumnii de un baiat, apoi trantita la podea, in uralele colegilor. Soferul pare ca ignora altercatia din spate si isi continua drumul. La scurt timp, opreste masina, copiii coboara si abia din acest moment, spune soferul, ar fi aflat despre eveniment.Cand a ajuns acasa, fata le-a povestit parintilor ca a fost lovita la fata si in burta de Gabi, un copil problema, care ar mai fi batut-o de cateva ori pana acum, si tot in microbuzul scolar. "Era galagie in spate iar cand am auzit, dom` sofer se bat copiii astia abia atunci am oprit masina. Dupa ce au coborat, am vazut-o pe fata intinsa pe jos si cu sange la nas. Nu e prima oara cand o bate copilul asta", spune Petre Ion, soferul Microbuzului.Luni, parintii fetei batute in microbuz au mers cu politia la scoala. "Nasul il avea facut praf, o durea stomacul, are rani la picior si de mai multe ori i s-a intamplat sa fie batuta de acest copil. Cica lui ii place de ea, ea e mai sensibila asa si de aceea cred ca bate mereu. O mut de la scoala daca nu se iau alte masuri", spune tatal elevei."Am auzit ca a fost o incercare sa agreseze eleva respectiva. Dupa ce am aflat, au fost instiintati inclusiv parintii elevului bataus sa vina la scoala si sa ia masuri. Nu se pune problema exmatricularii ci copilul trebuie sa fie constientizat ca nu trebuie sa faca aces lucru, ci trebuie sa fie consiliatpsihologic", spune Alexandru Constantin, directorul Scolii din Fundeni - Zarnesti.Directorul scolii spune ca elevul problema nu se afla la prima abatere, insa nu a putut interveni pana acum decat cu scaderea notei la purtare. Recunoaste ca nu mereu sunt insotitori in microbuzele scolare, asa cum cere legea, si de aceea a fost posibila producerea incidentului, de vineri dupa-amiaza.