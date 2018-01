ICCJ: Rechizitoriul in dosarul Romgaz - nelegal; Peste 80 de inregistrari si comunicari - anulate

'Constata neregularitatea rechizitoriului numarul 146/D/P/2010 din 31 mai 2017 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Structura Centrala, Sectia de combatere a criminalitatii organizate, in ceea ce priveste descrierea faptelor retinute prin actul de sesizare a instantei in sarcina inculpatilor Niculae Ioan, Videanu Adriean, Mirea Marin, Alesandru Dan-Victor, Palasca Viorel, Apan Ioana, Toth Francisc, Stancu Lucian-Adrian, Veza Marius-Leonte, Ionascu Lucia si SC Interagro SA, precum si indicarea si analiza mijloacelor de proba', se arata in minuta deciziei.Potrivit aceleiasi decizii, judecatorul de camera preliminara a constat totodata nulitatea interceptarilor si inregistrarilor in peste 80 de convorbiri telefonice si comunicari, stabilind excluderea din materialul probator a proceselor verbale de redare a convorbirilor telefonice si comunicarilor, precum si inregistrarile acestora fixate pe suportii optici.Inalta Curte a decis totodata si excluderea din dosar a unui raport de expertiza financiar-contabila judiciara.'Constata nulitatea expertizei financiar-contabila judiciara efectuata in baza ordonantelor nr. 146/D/P/2010 din 14 martie 2014, 31 martie 2014, 22 decembrie 2014 si 26 ianuarie 2015. Exclude din materialul probator raportul de expertiza financiar-contabila judiciara intocmit de expertii Dumitriu Marinela si Bercaru Florian, inregistrat la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Structura Centrala, sub numarul 707/01.10.2015', se mai arata in minuta.Judecatorul a stabilit un termen de cinci zile in care procurorul care a intocmit rechizitoriul trebuie sa remedieze neregularitatile constatate si sa comunice daca mentine trimiterea in judecata.'Transmite incheierea motivata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Structura Centrala, Sectia de combatere a criminalitatii organizate, pentru ca, (...), in termen de 5 zile de la comunicare, procurorul sa procedeze la remedierea neregularitatilor actului de sesizare si sa comunice daca mentine dispozitia de trimitere in judecata a inculpatilor ori solicita restituirea cauzei', se mai precizeaza in decizie.Decizia nu este definitiva si poate fi contestata.Pe 9 iunie 2017, procurorii DIICOT i-au trimis in judecata pe Ioan Niculae, Marin Mirea, Dan-Victor Alesandru, Viorel Palasca, Adriean Videanu, Ioana Apan, Alpar Kramer, Francisc Toth, Lucian Adrian Stancu, Marius Leonte Veza, Lucia Ionascu si persoana juridica SC Interagro SA, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata si complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata.Procurorii sustin ca, la inceputul anului 2005, Ioan Niculae, fost actionar majoritar si presedinte al SC Interagro SA Bucuresti, ar fi initiat un grup infractional organizat impreuna cu Marin Mirea, fost administrator al SC Interagro SA si consilier pe probleme energetice al lui Niculae, si Alpar Kramer, director comercial/marketing in cadrul Romgaz.'Pe parcursul desfasurarii activitatii infractionale, grupul infractional organizat ar fi fost sprijinit si de alti inculpati care au actionat la realizarea scopului grupului infractional: Dan-Victor Alesandru (fost secretar de stat in Ministerul Economiei in cursul anului 2005 si ulterior reprezentant de facto al SC Interagro SA), Adriean Videanu (ministrul Economiei in perioada decembrie 2008 - septembrie 2010), Viorel Pleasca (secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei in perioada 2007 - decembrie 2008) si Ioana Apan (functionara in cadrul Ministerului Economiei si membru in cadrul AGA, respectiv presedinte CA Romgaz SA). Grupul infractional organizat a functionat pana la sfarsitul anului 2010 si a urmarit obtinerea de beneficii materiale de catre liderul grupului prin intermediul societatii controlate de acesta - SC Interagro SA', declara DIICOT.Astfel, grupul a urmarit si realizat delapidarea SNGN Romgaz SA, in sensul obtinerii de gaze naturale la preturi inferioare celor practicate in mod normal, prin obtinerea in mod ilicit de discounturi comerciale pe care SC Interagro SA nu era indrituita a le obtine.DIICOT a stabilit ca grupul a avut un lider, in persoana lui Ioan Niculae, si o structura determinata, structurata pe paliere de comanda si in unele cazuri si de executie la nivelul fiecarei entitati juridice implicate in cauza: SC Interagro SA - palierul de comanda - Ioan Niculae, palierul de executie - Marin Mirea si Dan Victor Alesandru; Ministerul Economiei - palierul de comanda - Adriean Videanu, palierul de executie - Viorel Palasca si Ioan Apan; Romgaz SA - palierul de comanda - Alpar Kramer si alti doi suspecti, in prezent decedati.Conform DIICOT, membrii grupului au aplicat o strategie pe termen lung pentru a obtine o cantitate de gaze naturale de la Romgaz, fara ca acestea in fapt sa fie platite, sub disimularea ca pentru gazele livrate au fost acordate discounturi.DIICOT mai arata ca grupul constituit si condus de Ioan Niculae, ca reprezentant al SC Interagro SA, ar fi avut ca scop obtinerea de gaze naturale aproape in mod exclusiv din productia interna, care se comercializeaza la preturi de aproximativ patru ori mai mici decat gazele naturale din import (in perioada analizata pretul fiind de aproximativ 120 dolari pe 1.000 mc de gaze din productia interna si aproximativ 500 dolari pe 1.000 mc gaze naturale din import), eludand reglementarile legale care obligau la comercializarea gazelor naturale in amestec (gaze naturale din productia interna si gaze naturale din import, la un pret mediu).Anchetatorii explica faptul ca Ioan Niculae ar fi efectuat demersuri la nivelul conducerii Ministerului Economiei, actionar majoritar la Romgaz SA, pentru a obtine ordine si memorandumuri in incercarea de a se crea o aparenta de legalitate.Procurorii subliniaza faptul ca in domeniul gazelor naturale, in perioada in care Adriean Videanu a fost ministru al Economiei (decembrie 2008 - octombrie 2010), a fost initiata si aprobata in Guvern OUG 54/2009, aprobata ulterior prin Legea nr. 332/2009, prin care s-a dispus ca livrarea gazelor naturale catre consumatorii intreruptibili sa se faca exclusiv din gazele naturale provenite din productie interna, al caror cost era cuprins intre 1/4 si 1/3 din pretul gazelor naturale din import.Potrivit DIICOT, prejudiciul adus Romgaz se ridica la suma de 282.630.330 lei.