Sora jandarmului filmat in timp ce lovea protestatarii este profesoara si a fost condamnata pentru lovirea unui elev

Mihaela Burnel fosta Serban a intrat in invatamant in anul scolar 2013-2014, iar in vara anului 2015 a avut un incident cu un elev de clasa a VI-a de la Scoala din Padina, pe care l-a palmuit in fata clasei. Parintii copilului au mers sa discute cu profesoara si apoi s-au adresat Politiei care a deschis un dosar penal. Dosarul a ajuns in instanta, iar magistratii Judecatoriei Pogoanele au condamnat-o pe sora jandarmului in septembrie 2016 la 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru purtare abuziva."In baza art. 396 alin. (1), (4), (10) Cpp raportat la art. 83 Cp, stabileste pedeapsa de 6 luni inchisoare in sarcina inculpatei BURNEL MIHAELA sub aspectul savarsirii purtare abuziva, prevazuta de art. 296 alin. 2 C. pen. In baza art. 83 alin. (1), (3) Cp amana aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari, stabilit in conditiile art. 84 Cp. In baza art. 85 alin. (1) Cp pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Buzau, la datele fixate de acesta; sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea; sa comunice schimbarea locului de munca; sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art. 86 alin. (1) Cp pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute in art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se comunica Serviciul de Probatiune Buzau. In baza art. 404 alin. (3) Cpp atrage atentia inculpatei asupra consecintelor nerespectarii masurilor de supraveghere impuse si ale savarsirii de noi infractiuni in cursul termenului de supraveghere, respectiv, revocarea amanarii, aplicarea si executarea pedepsei. Ia act ca persoana vatamata nu s-a constituit parte civila. In baza art. 274 alin. 1 Cpp obliga inculpata la plata sumei de 500 lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi 28.09.2016", se arata in sentinta Judecatoriei Pogoanele.Cum decizia Judecatoriei Pogoanele nu era definitiva profesoara Mihaela Burnel a facut apel, iar in luna noiembrie Curtea de Apel Ploiesti a respins contestatia, decizia Judecatoriei Pogoanele ramanand definitiva."In baza disp.art.421 pct.1 lit.b Cod procedura penala, respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul BURNEL MIHAELA, impotriva sentintei penale nr.89/28 septembrie 2016 pronuntata de Judecatoria Pogoanele. In temeiul disp.art.275 alin.2 Cod procedura penala, obliga apelanta - inculpata la 100 lei cheltuieli judiciare catre stat. Dispune plata sumei de 195 lei, onorariu avocat din oficiu pentru intimata - persoana vatamata Balan Daniel Iulian, din fondul Ministerului Justitiei in contul Baroului Prahova. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica astazi, 25 noiembrie 2016", se arata in sentinta judecatorilor de la Curtea de Apel Ploiesti.