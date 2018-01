Procesul complotistilor din Muntenegru si legaturile cu sarbul expulzat din Romania acuzat de spionaj

Numele lui Aleksandar Sindjelic, martorul cheie in proces, este cunoscut publicului din Romania dupa ce in toamna acestui an autoritatile romane l-au expulzat pe sarbul Bratislav Zivkovic, declarat indezirabil in Romania pentru 15 ani. SRI l-a monitorizat pe parcursul anului 2017 in timp ce incerca sa afle secrete despre bazele militare si radarele Romaniei de la Marea Neagra.In ce priveste legaturile cu puscistii din Muntegnegru, Zivkovic a admis public ca inainte cu doua zile de alegerile din Muntenegru, un anume Aleksandar Sindjelic a oferit bani membrilor miscarii Cetnik, pe care o conducea, să vină la Podgorica. Sarbul a sustinut insa că ar fi refuzat participarea la evenimentele din Muntenegru. Relevant este totusi ca Agentia Nationala de Securitate i-a interzis in octombrie 2016 lui Bratislav Zivkovic sa intre in Muntenegru timp de un an.Cei doi sarbi, Sindjelic si Zivkovic se cunosc si au participat impreuna la numeroase activitati cu gruparile radicale, drept dovada numeroasele poze postate pe conturile lor din reteaua rusa de socializare Vkontakte in care apar impreuna. De altfel, profilele lor seamana mult in ce priveste continutul postat: uniforme, arme, steaguri cu mesaje nationaliste, pro-ruse, anti-NATO si anti-UE.Sindelic nu a fost singurul sârb radical în contact cu serviciile secrete ruse pentru a organiza lovitura de stat din Muntenegru. O altă organizaţie suspectată de implicare în pregătirea puciului din Muntenegru este şi “armata cazacilor balcanici'. Si in acest punct exista oarecare similitudini cu actiunile sarbului Bratislav Zivkovic in Romania.ca Zivkovic a participat in luna octombrie la o intalnire organizata de Obstea Cazacilor din Romania in Delta Dunarii. Zivkovic, care a luptat alaturi de pro-rusi in Crimeea, Donbas si Luhansk, a luat cuvantul si i-a asigurat pe participantii imbracati in costume militare ca cetnicii vor lua arme si vor lupta alaturi de cazaci.De notat ca ambasadorul Rusiei vizitase cu putin timp inainte, in luna septembrie 2017, pentru prima data Obstea Cazacilor din Romania, unde s-a intalnit cu inaltul ataman si cei sapte atamani ai stanitelor cazacesti din Romania. Potrivit atamanului Gogoi, vizita lui Kuzmin ar fi fost prima de acest gen.In timpul procesului, Aleksandar Sindjelic a marturisit in detaliu cum a fost recrutat de serviciile militare rusesti (GRU), cum a primit sprijin financiar si instructiuni. Sindjelic a sustinut ca initial a intrat in contact cu ofiterul rus Shishmakov, pe care l-a cunoscut in 2014 in Rostov, Rusia, la granita cu Ucraina si care s-a prezentat initial ca fiind “Edi”.Shishmakov si Sindjelic au comunicat via Viber si Skype, username-ul folosit de ofiterul rus fiind “edwardwariad”.In timpul procesului de la Podgorica, Sindjelic a identificat fotografiile lui Eduard Shihmakov si Eduard Shirokov ca fiind una si aceeasi persoana cu “Edi”. Sindjelic a mai sustinut ca a calatorit de doua ori la Moscova in martie sin in mai 2015 pentru a se intalni cu Shishmakov, care i-a oferit 10.000 dolari in timpul primei vizite.Atunci i-ar fi spus ca trebuie prevenita intrarea Muntenegrului in NATO prin inlatuarea violenta a guvernului si prin fortarea intarii in cladirea Parlamentului de la Podgorica. Sindjelic a marturisit ca aceasta operatiune era coordonata cu politicieni din cadrul formatiunii pro-ruse Frontul Democratic, care urmau sa preia puterea de indata ce se prelua controlul asupra Parlamentului. O grupare separata era insarcinata cu declansarea unor violente in noaptea alegerilor din Muntenegru, atacatorii urmand sa fie imbracati in uniforme speciale de politie.Shishmakov l-ar fi insarcinat pe Sindejelic cu achizitia de uniforme speciale, ochelari de protectie, masti de gaze, gaze lacrimogene, arme, catuse si alte echipamente. Potrivit marturiei lui Sindjelic, Shishmakov ar fi preferat ca premierul muntenegream Milo Djukanovic sa fie asasinat in timpul operatiunii sau cel putin sa fie impiedicat sa plece din tara.“O multime de bani au fost dati de Moscova”, a spus Sindjelic, care sustine ca in total au fost alocati in jur de 200.000 de euro (235.000 dolari) pentru organizarea puciului si pentru achizitia de arme.Sindjelic a mai marturisit ca a fost instruit de Shishmakov sa recruteze sarbi pentru lovitura de stat. Acesta a obtinut echipamentele cerute, inclusiv arme de mana, care au fost depuse ca probe in proces. Sindjelic i-a oferit bani complicelui sau, Mirko Velimirovic pentru a cumpara pusti si alte arme in Muntenegru. Sindjelic a fost instruit sa recruteze sarbi fara cazier, sa intre in tara fara arme pentru a nu atrage atentia serviciilor de securitate din Muntenegru.Pe langa marturia lui Sindjelic. procurorii au depus la dosar probe privind calatoriile la Moscova, inregistrari telefonice, inclusiv conversatii intre Shishmakov si Velimirovic, copii dupa transferuri de bani intgre Shishmakov si Sinjelic, echipamentele cumparate pentru operatiune si doua dintre telefoanele date de Shishmakov pentru a fi folosite in timpul operatiunii.Procurorii au sustinut in timpul procesului ca cei doi ofiteri de informatii militare rusi, Shishmakov si Vladimir Popov, au organizat si coordonat tentativa de lovitura de stat din tara vecina, Serbia.Eduard Shishmakov (Shirokov) si Vladimir Popov sunt cautati de Interpol, fiind acuzati de crearea unui unei grupari criminale, tentativa de terorism si incitare la acte impotriva ordinii constitutionale din Muntenegru.Rusia a negat implicarea sa în încercarea de lovitură de stat, deși Moscova susține deschis „Frontul Democrat” și alte grupari de opoziție care se opun aderării la NATO și pledeaza pentru întărirea legăturilor cu Kremlinul.Djukanovici a condus Muntenegrul cu mana forte vreme de 25 de ani, fiind acuzat de-a lungul timpului de autoritarism si coruptie. In octombrie 2016, a demisionat din funcția de prim-ministru la zece zile dupa alegeri, dupa ce partidul sau nu a reusit sa obtina majoritatea in Parlament.Muntenegru a intrat in NATO in 5 iunie 2017. Odata cu aderarea micutei tari, de numai 620.000 de locuitori, NATO controleaza intregul litoral nordic al Marii Mediterane, de la stramtoarea Gibraltar pana la Siria.