Premierul interimar Mihai Fifor: Romania se pregateste cu seriozitate pentru preluarea primului sau mandat la Presedintia Consiliului UE

Premierul interimar le-a transmis celor trei delegatii, conduse de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, respectiv, secretarul de stat pentru Afaceri Europene in cadrul Cabinetului Premierului Finlandei, Kare Halonen, si secretarul de stat pentru Afaceri Europene in cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Croatia, Andreja Metelko-Zgombic, in prezenta directorului Directiei Politica Generala din cadrul Secretariatului General al Consiliului, Gabor Ivan, angajamentul deplin al Guvernului Romaniei in ceea ce priveste pregatirea exercitarii mandatului din primul semestru al anului 2019 si colaborarea in cadrul Trio-ului de Presedintii cu Finlanda si Croatia.La finalul reuniunii in care s-a convenit asupra calendarului Trio-ului Romania-Finlanda-Croatia precum si asupra metodologiei de lucru, ministrul delegat Victor Negrescu s-a referit la pasii parcursi pana acum de Romania in ceea ce priveste pregatirea programului comun in cadrul Trio-ului cu Finlanda si Croatia si a documentului national cu prioritatile si agenda mandatului Romaniei la Presedintia Consiliului UE.Referitor la agenda Trio-ului Romania-Finlanda-Croatia, cei trei oficiali au declarat ca dialogul lansat in septembrie anul trecut va contribui, in urmatoarele luni, la cristalizarea prioritatilor comune, tinand cont de rezultatul consultarilor publice care vor avea loc si de de faptul ca in plan european exista doleante comune ale cetatenilor in aproape toate statele membre.Ministrul delegat Victor Negrescu a precizat, totodata, ca exista subiecte de interes european care vor influenta agenda de prioritati a mandatului Romaniei, precum Brexit, viitoarele alegeri pentru Parlamentul European, formarea urmatoarei Comisii Europene sau pregatirea urmatorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene - teme prezente inclusiv pe agenda dialogului pe care Romania il poarta cu Trio-ul actual. Nu in ultimul rand, agenda Romaniei la presedintia Consiliului UE se va suprapune cu mandatul tarii noastre la Presedintia Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii, astfel incat teme de interes pentru regiunea Dunarii au sanse sa devina teme de interes european."Intalnirea de astazi dovedeste ca exista continuitate in actul de pregatire a Presedintiei Consiliului UE si dorim sa asiguram ca Romania este pregatita sa gestioneze acest mandat, iar importanta acestui moment a fost inteleasa de toti actorii institutionali si politici. Prioritatea Romaniei este sa dea dovada de profesionalism in exercitarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, dar si sa profite de acest moment pentru a-si imbunatati imaginea si consolida pozitia in plan european", a declarat Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.La randul lor, secretarul de stat pentru Afaceri Europene in cadrul Cabinetului Premierului Finlandei, Kare Halonen, si secretarul de stat pentru Afaceri Europene in cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Croatia, Andreja Metelko-Zgombic, au apreciat drept foarte bun stadiul actual al pregatirii Romaniei pentru exercitarea Presedintiei Consiliului UE. De asemenea, a fost subliniat angajamentul ferm al celor trei tari de a colabora in cadrul Trio-ului pentru atingerea obiectivelor comune, in beneficiul Uniunii Europene, al statelor membre, dar si al cetatenilor europeni, si pentru a-si reafirma angajamentul in proiectul european si a-l imbunatati cu contributia specifica fiecarei tari.