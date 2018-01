O femeie eliberata in baza recursului compensatoriu a injunghiat un barbat in spate

Sambata, in jurul orei 18.45, in timp ce se afla pe str. Doamna Ghica nr. 263, sector 2, Bucuresti, femeia, identificata cu initialele D.A.M., "a urmarit-o pe victima, o persoana de sex masculin si a lovit-o in spate cu un cutit, cu intentia de a o ucide, dupa care a parasit zona", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.Femeia fusese eliberata la termen in 19 octombrie 2017, dupa executarea unei pedepse de 7 ani si 6 luni, pentru tentativa de omor deosebit de grav. Eliberarea a avut loc ca urmare a deducerii din pedeapsa a 360 de zile, prin aplicarea art. 55 1 alin 1 din Legea nr. 169/2017.Acest articol prevede ca "la calcularea pedepsei executate efectiv se are in vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca masura compensatorie, si executarea pedepsei in conditii necorespunzatoare, caz in care, pentru fiecare perioada de 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare, chiar daca acestea nu sunt consecutive, se considera executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicata".Potrivit comunicatului citat, "probatoriul in cauza a fost conturat si urmare a vizionarii imaginilor surprinse de camerele de supraveghere stradale situate in apropierea locului comiterii faptei".Acum, femeia este acuzata de tentativa de omor calificat.