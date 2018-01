Au crescut plafoanele pe baza carora se calculeaza salariul cercetatorilor

Plafoanele salariale in cercetare au crescut la 50 de euro pe ora, potrivit unei Hotarari de modificare a HG583/215, publicata luni in Monitorul Oficial. Cercetatorii din Romania au rasuflat usurati, intrucat daca nu s-ar fi ridicat acest plafon, in urma trecerii obligatiilor fiscale de angajator la angajat, ar fi ramas cu te miri ce in buzunare.

Potrivit modificarilor aduse HG583/2015, pentru cercetatorii stiintifici de gradele I si II, inginerii de dezvoltare tehnologica I si II, profesorii universitari, conferentiarii, directorii si membrii in echipa de management pe functiile definite in cererea de finantare, limita maxima de finantare este de 50 de euro pe ora.

Pentru cercetatorii de grul III si pentru inginerii de dezvoltare tehnologica plafonul este de 35 de euro pe ora, pentru asistentii de cercetare, doctoranzi si masteranzi plafonul este de 25 de euro pe ora, iar pentru stagiari si plafonul este de 15 euro pe ora.

"Universitatile calculeaza un tarif mediu pe ora pornind de la tarifele maximale stabilite in HG si plateste cercetatorii conform numarului de ore lucrate in fiecare luna. Daca HG ar fi ramas la fel, oamenii din cercetare ar fi ramas cu mai nimic, dupa ce obligatiile fiscale au fost trecute de la angajator la angajat, in contextul in care salariile maximale la Politehnica au fost pana la aceasta modificare de 105RON pe ora pentru profesori, 75 pentru lectori/conferentiari, 50 pentru doctoranzi. Este mai mult decat ne-ar fi trebuit noua sa ramanem macar la acelasi nivel salarial", a declarat pentru HotNews profesorul Costin Raiciu de la Universitatea Politehnica Bucuresti.

Potrivit ministrului Cercetarii si Inovarii, Lucian Georgescu, pe langa corectia adusa HG583 a mai fost data si o ordonanta care permite cresterea cu 28,5% a veniturilor din cercetare, corespunzatoare incarcarii fiscale a angajatului.

"Pentru prima oara in istorie se merge pe asemenea plafoane. Cercetarea romaneasca nu a mai avut asemenea plafoane, respectiv 50 de euro pe ora. Pe langa acesta corectie, mai exista o ordonanta care permite cresterea salariului pe cercetare cu 28,5%. Personalul care este definit in Codul fiscal ca fiind scutit de impozitul pe venit este mentionat la articolul 60 din Codul fiscal, in legea 227. Acest articol a suferit o modificare in 2017, in sensul ca persoanele care lucreaza in cercetare, dezvoltare inovare sunt scutite de impozit. Pentru aceasta categorie de personal, in ordonanta 91 se prevede in mod clar posibilitatea mariririi salariului cu 28,5% ceea ce inseamna practic revenirea la un venit putintel mai mare decat inainte de revolutia fiscala. Actele normative, coroborate, aflate in vigoare, ridica veniturile pe cercetare la niveluri decente si se elimina orice pierderi potentiale de venit", a declarat pentru HoNews ministrul Cercetarii si Inovarii, Lucian Georgescu.