Ambasada SUA: Nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii; vor fi oferite in continuare serviciile consulare si de viza

"Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de Ambasada SUA la Bucuresti vor continua in aceasta perioada in care nu exista fonduri alocate pentru desfasurarea activitatii. Solicitantii de viza care au o programare la interviul pentru viza ar trebui sa se prezinte la data si ora programata", a anuntat luni ambasada, intr-un comunicat postat pe site-ul sau Reprezentanta diplomatica a SUA mai precizeaza in comunicat ca informatiile de pe website-ul oficial "nu se vor actualiza periodic pana la reluarea completa a activitatii, cu exceptia mesajelor urgente de securitate si siguranta".Si pe pagina oficiala de Facebook , Ambasada SUA la Bucuresti a postat luni urmatorul mesaj: "Dragi prieteni, nu vom mai publica pe aceasta pagina pana la reluarea activitatii guvernului SUA".

Guvernul Statelor Unite a inceput, la miezul noptii de vineri spre sambata, o inchidere partiala a activitatilor sale din lipsa fondurilor de finantare , dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord privind bugetul, aminteste Agerpres. Lipsa unui vot in Congres a lasat Guvernul SUA si diferite autoritati federale fara finantare, in asteptarea adoptarii bugetului anual. In astfel de situatii, angajatii care nu au roluri vitale sunt trimisi in somaj temporar. Ultima data, Administratia a fost paralizata astfel in octombrie 2013, iar ulterior au fost adoptate masuri pentru plata retroactiva a drepturilor neachitate personalului bugetar.