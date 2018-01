Reportaj Liberation despre plecarea masiva a tinerilor din Romania: O hemoragie care nu pare sa ingrijoreze foarte mult puterea de la Bucuresti

"Am luat decizia sa parasesc Romania in 2017, din cauza instabilitatii politice si economice, a coruptiei, a incercarii noii puteri de a scoate tara din zona civilizata si de a o reorienta spre Est", povesteste Armin Florescu, 39 de ani, care oscileaza inca intre Paris si Londra pentru relocarea familiei sale. Cu toate acestea, nimic nu parea sa indice alegerea spre emigrare a acestui economist, noteaza cotidianul francez: proprietar de locuinta, un post bun in sectorul noilor tehnologii, un salariu confortabil si o familie fericita.Din biroul sau cu geamuri mari intr-un cartier de afaceri din Bucuresti, Mirela este nostalgica: "Nu m-am gandit niciodata sa plec, dar cu puterea actuala situatia a devenit imposibila. Mi-am avertizat prietenii: luna viitoare, voi fi in Germania". La 35 de ani, Mirela nu are nici ea profilul emigrantului. Inginer IT intr-un mare grup, are un salariu echivalent omologilor sai occidentali, vorbeste curent trei limbi straine si a vizitat practic toata lumea. Dar decizia este luata. A obtinut, fara nicio problema, un post echivalent la Frankfurt.Ca Armin si Mirela, numeroase alte persoane au parasit Romania de la ajungerea la putere a Partidului Social Democrat, in decembrie 2016. Intr-un an, PSD nu a incetat sa modifice legile si codurile, mergand pana la amenintarea statului de drept, reducerea drepturilor opozitiei si a puterilor presedintelui, afirma ziarul francez. Acum, opozitia nu isi mai poate apara punctele de vedere la votarea legilor in Parlament. Cu guverne care se schimba la fiecare sase luni, dintre care unul demis chiar de propria sa tabara politica, si trei premieri intr-un an, instabilitatea politica starneste ingrijorare. Numirea in fruntea guvernului a eurodeputatului Viorica Dancila, supranumita "purtatoarea de cuvant" pentru loialitatea fata de seful PSD, Liviu Dragnea, nu aduce nimic linistitor.Astazi, forta intelectuala vie fuge din tara, o situatie care nu parea sa se repete dupa plecarile masive din anii 90, in urma caderii comunismului. Cifrele sunt alarmante: potrivit celui mai recent raport al ONU, care se baza pe datele din 2015, Romania este, dupa Siria, tara in care migratia a crescut cel mai mult. Cu 3,4 milioane de plecari in ultimii ani, respectiv 17 % din populatie, Romania pierde anual, din 1989, echivalentul unui oras de 85.000 de locuitori.Dumitru Sandu, profesor de sociologie la Universitatea din Bucuresti, se trece de la o "migratie euronavetista (plecari si veniri intre tarile de primire si Romania) la o migratie de lunga durata, chiar definitiva, in special pentru tinerii cu studii superioare". Politicul este principala cauza. "PSD vrea sa satisfaca promisiunile electorale in conditiile in care tinerii vor locuri de munca bine platite, conditii de viata si o functionare institutionala demna de cele mai bune tari occidentale, deoarece in toate statele membre viitorul se evalueaza la nivelul UE", arata acesta."E un an de cand manifestam impotriva PSD si e mai rau: au aprobat legile asupra justitiei", spune Florin, 45 de ani, care lucreaza in Finante si se gandeste si el sa emigreze.Pentru Florin, dispretul politicienilor a devenit insuportabil. Dar nu isi pune problema unei eventuale radicalizari a manifestatiilor, care pana in prezent nu au fost violente. Fortele de ordine filmeaza si urmaresc protestatarii pana si pe internet, amenintand cu anchete in cazul celei mai mici incitari la violenta. La inceputul lui decembrie, politia a deschis anchete penale pentru postari ale unor oameni exasperati de deriva puterii."Am impresia ca revenim in trecut. Suntem in 2018, in UE, si eu trebuie sa fug din tara mea", spune Florin. Nu credeam ca voi repeta experienta parintilor mei. Plec pentru ca nu vreau sa traiesc in frica si sa sfarsesc precum ei. Comunistii supravegheau toata lumea, nimic nu s-a schimbat. Ne urmaresc pe retelele sociale cu profiluri false. Au dat amenzi celor care au aruncat cu hartie igienica asupra sediului PSD si un deputat a lovit cu masina un manifestant". Daca profilurile false sunt tot mai numeroase pe Facebook-ul romanesc, autoritatile neaga orice implicare."Nu au decat sa ramana singuri sa deturneze fonduri europene, sa faca legi fara masura si sa manipuleze electoratul lor, format in majoritate din asistati social", spune Anamaria, 27 de ani, plecata in Suedia si care a discutat telefonic cu Liberation. Si pentru ea februarie 2017 a fost un semnal de alarma, dar recenta punere sub acuzare a lui Liviu Dragnea de catre DNA a determinat-o sa-si faca valiza. Fost manager la un operator de telefonie mobila, Anamaria a luat viata de la capat si acum este camerista pe un vas de croaziera. Dar nu regreta nimic. "Nu mai vreau sa fac parte din acest sistem. Dupa ce vom pleca toti, sa vedem cine le mai plateste salariile si spagile electorale!", spune ea.Liderii politici nu par insa ingrijorati de valul de placari, care duce deja lipsa de muncitori calificati si de doctori. In 2017, Romania avea 36.000 plecati in strainatate si 14.500 de liceeni afirmau ca vor sa ia acelasi drum. Cifra e in crestere constanta.