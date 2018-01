Adrian Severin vrea sa fie eliberat conditionat / A tinut cursuri de "analfabetizare", argumenteaza avocata sa

In perioada detentiei, a tinut "cursuri de analfabetizare si invatare a limbii romane", "conferinte, dezbateri" si a "participat la revista penitenciarului", a spus avocata, la intrebarile ziaristilor.Potrivit acesteia, Adrian Severin a "ajutat constant detinutii care nu cunosteau limba romana si nu se putea incadra in mediul penitenciar sa se adapteze mult mai usor".Avocata a mai sustinut ca Severin "a muncit pentru Revista Enciclopedica" unde s-a ocupat de "redactare si revizuirea enciclopediei care va fi publicata anul acesta".Adrian Severin a fost condamnat la mijlocul lunii noiembrie 2016 la 4 ani de inchisoare cu executare, pedeapsa fiind mai mica decat cea ceruta de procurorii DNA, care solicitasera 6 ani si 6 luni de inchisoare pentru luare de mita si 5 ani pentru trafic de influenta, la care sa se adauge un spor de pedeapsa.Trei europarlamentari - Adrian Severin, slovenul Zoran Thaler si austriacul Ernst Strasser - au acceptat, in perioada decembrie 2010 - martie 2011, sa isi "vanda serviciile" unor jurnalisti ai ziarului "The Sunday Times", care pretindeau ca se ocupa cu actiuni de lobby. Reporterii au propus mai multor membri ai Parlamentului European sa le plateasca 100.000 de euro pe an in schimbul "ajutorului" pentru adoptarea unor amendamente.Fostul ministru austriac de Interne si eurodeputat conservator Ernst Strasser a fost condamnat, in martie 2014, la 3 ani si jumatate de inchisoare.In februarie 2014, slovenul Zoran Thaler a recunoscut ca a acceptat sa prezinte amendamente in schimbul unor sume de bani si a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare si la plata unei amenzi de 32.250 de euro.