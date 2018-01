Moldova: Instanta a respins cererea lui Traian Basescu de chemare in  judecata a lui Igor Dodon, decizia nu e definitiva

Este o hotarare a instantei si trebuie respectata, a declarat fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, care a fost prezent la sedinta de judecata. Avocatul sau, Andrei Bivol, a declarat, insa, ca decizia instantei ar fi ilegala si va decide impreuna cu clientul sau daca o va contesta in instanta superioara.Reprezentantul legal al presedintiei de la Chisinau, Maxim Lebedinschi, a reiterat faptul ca decizia de a-i retrage cetatenia lui Traian Basescu nu ar fi una politica si ar fi argumentata prin faptul ca fostul presedinte roman ar fi ascuns date referitoare la punerea sa sub urmarire penala.Amintim ca Igor Dodon i-a retras cetatenia moldoveneasca lui Traian Basescu la inceputul anului trecut, acesta fiind unul din primele sale decrete. Potrivit lui Igor Dodon, fostul presedinte, Nicolae Timofti, ar fi incalcat legea cand a semnat decretul de acordare a cetateniei sotilor Basescu.Intre timp, Traian Basescu a fost ales in functia de presedinte de onoare al Partidului Unitatii Nationale, iar unele surse afirma ca ar putea participa la alegerile parlamentare din acest an daca isi va redobandi cetatenia.